الكشف عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي





انتهى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، من وضع الخطة والتشكيل الذي سيخوض بهما مواجهة الأهلي السبت في الدوري.









وكشف كارتيرون لبعض المقربين له انه سيخوض المواجهة بتشكيل يضم كل من:





محمد ابوجبل، محمد عبدالشافي، محمود علاء، محمود الونش، حازم إمام، فرجاني ساسي، طارق حامد، بن شرقي، اوناجم، احمد سيد زيزو، مصطفي محمد.





وبواجه الزمالك غريمه التقليدي النادي الأهلي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز وهو في المركز الثاني برصيد 39 خلف الاهلي صاحب المركز الأول برصيد 56 نقطة.



