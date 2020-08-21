نادين نسيب نجيم تضمد جروحها وتشكر طبيبها الخاص

Advertisements

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم محبيها بتغريدة تطمئنهم على حالتها الصحية وذلك بعد خروجها من المستشفى بعد إصابتها في انفجار بيروت.



وغردت نادين قائلة: اليوم رحت عند الحكيم وبشكر الله أولاً والدكتور شربل هاشم ثانياً لانه قطب جروحاتي بأقل خسائر ممكنة.



وأضافت: ما بعرف هل دكتور من قبل بس الله بعتلي ياه نهار الانفجار وسلمته امري والحمدالله كان قد هل مسؤولية اذا اي حدا بحاجة يرمم جروحاته خاصة بالوج بنصحه بدكتور هاشم الله يحميكم.



يذكر أن نادين نسيب نجيم كانت قد خضعت لعملية جراحية بعد إصابتها استمرت لمدة 6 ساعات وسط قلق شديد من محبيها.