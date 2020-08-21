نجوم الفن يدعمون مدينة الحسكة بسوريا عقب انقطاع الماء بها

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:16 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يعيش سكان مدينة "الحسكة بسوريا، لأكثر من أسبوعين بدون مياه بسبب عدم عمل مضخة مياه الشرب دون معرفة اسباب ذلك.

وأجرت سوريا مفاوضات مع تركيا لتعود بضخ مياه الشرب مرة اخرى بمدينة الحسكة إلا أن تركيا رفضت ذلك وذلك ما جعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يجرزن حملة باسم "العطش يخنق الحسكة".

وبالتزامن مع ذلك دعم عدد من الفنانين منطقة الحسكة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ويرصد "الفجر الفني" هؤلاء الفنانين:

غردت الفنانة سلاف فواخرجي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائله: "الماء أهون موجود وأعز مفقود، والحسكة هانت فقدت عزيزتها، إلى متى الحسكة سوريا أكتر من مليون إنسان بالحسكة عايشين بدون مي".

وقالت الفنانة شكران مرتجي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الحسكة بلا ماء مدد مدد يا الله".

وذكر الفنان ناصيف زيتون معبرا عن حزنه بسبب ما يحدث بالحسكة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "الحسكة مدينة من مدن سوريا الغالية بدون مياه..الله يحمي ويساعد أهلنا يارب مصايب وين ما برمنا، سوريا عانت ومازلها عم تعاني وماحدا سامع".

وغرد الفنان قصي الخولي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "الحسكة من غير ماء".

وقالت الفنانة ديما قندلفت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائله: "سوريا الحسكة".

وأيضا الفنانة أصالة غردت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائله: "يالله لا تنساهم من رحمتك أهلنا صبرو جتى مل منهم الصبر".
نجوم الفن يدعمون مدينة الحسكة بسوريا عقب انقطاع الماء بها
نجوم الفن يدعمون مدينة الحسكة بسوريا عقب انقطاع الماء بها
نجوم الفن يدعمون مدينة الحسكة بسوريا عقب انقطاع الماء بها
نجوم الفن يدعمون مدينة الحسكة بسوريا عقب انقطاع الماء بها
نجوم الفن يدعمون مدينة الحسكة بسوريا عقب انقطاع الماء بها
نجوم الفن يدعمون مدينة الحسكة بسوريا عقب انقطاع الماء بها
نجوم الفن يدعمون مدينة الحسكة بسوريا عقب انقطاع الماء بها
نجوم الفن يدعمون مدينة الحسكة بسوريا عقب انقطاع الماء بها
نجوم الفن يدعمون مدينة الحسكة بسوريا عقب انقطاع الماء بها
نجوم الفن يدعمون مدينة الحسكة بسوريا عقب انقطاع الماء بها
نجوم الفن يدعمون مدينة الحسكة بسوريا عقب انقطاع الماء بها
نجوم الفن يدعمون مدينة الحسكة بسوريا عقب انقطاع الماء بها

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