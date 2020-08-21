كورونا.. فرنسا تسجل 4586 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، يوم الجمعة، تسجيل 4586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت السلطات الصحية أن 4745 مريضا مصابا بفيروس كورونا يقيمون حاليا في المستشفى، بما في ذلك 379 مريضا في وحدة العناية المركزة مقابل 380 في اليوم السابق.

وأفادت بأن عدد الوفيات ارتفع بـ23 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن إجمالي ضحايا كورونا وصل إلى 30503 منذ بداية الوباء

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 22,988 مليون إصابة، بينهم أكثر من 799 ألف حالة وفاة، وأكثر من 15,616 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.