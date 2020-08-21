ريال مدريد يستهدف موهبة بريشيا





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد قد يدخل في صراع التعاقد مع ساندرو تونالي موهبة فريق بريشيا الايطالي من أجل تدعيم خط وسط الفريق الموسم المقبل.





وفقاً لموقع " دون بالون " فإن زيدان المدير الفني للنادي الملكي قد ابدي اعجابة بتونالي المُلقب ببيرلو الجديد، وذلك في إطار سياسة بطل الليجا في جلب اللاعبين الشبان.





وأشار الموقع أن المدرب الفرنسي يبحث بجدية للتعاقد مع تونالي من أجل خلافة الكرواتي لوكا مودريتش، والذي أقترب من الرحيل عن سانتياغو برنابيو الموسم المقبل نحو الكالتشيو.



