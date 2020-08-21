تعرف على موعد عرض حكاية "أمل حياتي" من مسلسل "إلا أنا"

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أعلنت الصفحة الرسمية لمسلسل "إلا أنا" عن عرض حكاية "أمل حياتي" من، الذي تشارك في بطولته النجمة حنان مطاوع.



ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" عن موعد عرضه.



وكتب مسئولي الصفحة قائلة: "حكايات مسلسل إلا أنا رجعت تاني بحكاية "أمل حياتي" بطولة الفنانة حنان مطاوع".



وتابع: "حكاية أمل حياتي ابتداءًا من يوم السبت 29 اغسطس على قنوات DMC وDMC دراما، وعلى منصة Watchit".



وتقوم حنان مطاوع، بدور فتاة تعيش في حي الجمالية، وتعمل في حرفة شاقة محاولة منها لتحسين المستوى الاجتماعي لعائلتها، وتتابع الأحداث الدرامية رحلة صعودها ونجاحها في العمل لتصبح واحدة من أهم سيدات الأعمال في المجتمع.



حكاية "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف وسمر علام، وإخراج أحمد حسن وتأليف أمين جمال، وشريف يسرى.



ويذكر أن مسلسل "إلا أنا"، يقدم ست حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشرة حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع، وتتناول موضوعات مهمة مثل "الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

