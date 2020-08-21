"توقعات" . الصين ستتحمل الجزء الأكبر من نمو الاقتصاد العالمي بعد كورونا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:36 م
الصين
الصين
شينخوا الصينية
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ذكرت شركة التعدين الأنجلو-أسترالية العملاقة،أن الصين ستكون الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي ينمو هذا العام، في حين أن تعافي فيروس كورونا في الدول المتقدمة يتباطأ.


وفي تقرير أرباح العام بأكمله، توقعت شركة التعدين المتنوعة أن تتحمل الصين الجزء الأكبر من النمو العالمي في السنوات العديدة المقبلة، مع عدم بدء الدول المتقدمة في التعافي حتى عام 2021..


وقالت الشركة في توقعاتها: "في حين أن التوقعات لعام 2021 لا تزال غير مؤكدة، في سياق السيناريوهات التي نأخذها بعين الاعتبار، فإن قضيتنا الأساسية هي أن الاقتصاد العالمي ينتعش بقوة خلال العام".

ونقل عنها القول "ومع ذلك، سيكون هناك تباين كبير على مستوى الدول".

وقالت الشركة إنها تتوقع عودة أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى معدلات نموهم التي سبقت فترة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بحلول عام 2023 تقريبا.

وألقت التوقعات المتشائمة بظلالها على الطلب العالمي على السلع في المستقبل القريب، بما في ذلك خام الحديد والفحم.

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