الخارجية الفرنسية: إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة إيجابية

علقت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة على إعلان وقف أطلاق النار في ليبيا، بإنه خطوة إيجابية، حسبما جاء بقناة "العربية"، في خبر عاجل منذ قليل.

عبرالمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى عن سعادته بعملية وقف إطلاق النار في ليبيا، وقال فى رسالة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى:

" إنه من دواعى سرورى أن أعبر لكم عن فائق تقديرى لمواقفكم الشجاعة الداعمة لإحلال السلام فى ليبيا، وأخص بالذكر مساندتكم لبياننا اليوم بشأن وقف إطلاق النار والدخول فى العملية السياسية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وأنهى رئيس البرلمان الليبى رسالته، قائلاً: "أكرر لفخامتكم شكرى وتقديرى لهذه المواقف الأخوية".

بدوره، قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحى باشاغا، إن وقف إطلاق النار فى ليبيا الذى تم الإعلان عنه اليوم الجمعة لم يكن ليحدث دون دعم من الولايات المتحدة ومصر.

وأضاف باشاغا فى تصريحات لوكالة بلومبرج الأمريكية، أن هذا الاتفاق يجب أن يعقبه حوار سياسى جاد يؤدى إلى تسوية، مشيرا إلى ضرورة أن يتم اتخاذ هذه الخطوة بسرعة.

وعلقت بلومبرج على وقف إطلاق النار الذى تم إعلانه اليوم الجمعة، وقالت إنه يثير آمالا بإنهاء حروب الوكالة التى تشهدها ليبيا.

وكان رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، قد دعا اليوم الجمعة، إلى فتح حساب خاص للمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبى الخارجى.