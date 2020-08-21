الخارجية الفرنسية: إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة إيجابية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
Advertisements

علقت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة على إعلان وقف أطلاق النار في ليبيا، بإنه خطوة إيجابية، حسبما جاء بقناة "العربية"، في خبر عاجل منذ قليل.

 

عبرالمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى عن سعادته بعملية وقف إطلاق النار في ليبيا، وقال فى رسالة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى:

 

 " إنه من دواعى سرورى أن أعبر لكم عن فائق  تقديرى لمواقفكم الشجاعة الداعمة لإحلال السلام فى ليبيا، وأخص بالذكر مساندتكم لبياننا اليوم بشأن وقف إطلاق النار والدخول فى العملية السياسية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.

 

 

 

وأنهى رئيس البرلمان الليبى رسالته، قائلاً: "أكرر لفخامتكم شكرى وتقديرى لهذه المواقف الأخوية".

 

 

 

بدوره، قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحى باشاغا، إن وقف إطلاق النار فى ليبيا الذى تم الإعلان عنه اليوم الجمعة لم يكن ليحدث دون دعم من الولايات المتحدة ومصر.

 

 

 

وأضاف باشاغا فى تصريحات لوكالة بلومبرج الأمريكية، أن هذا الاتفاق يجب أن يعقبه حوار سياسى جاد يؤدى إلى تسوية، مشيرا إلى ضرورة أن يتم اتخاذ هذه الخطوة بسرعة.

 

 

 

وعلقت بلومبرج على وقف إطلاق النار الذى تم إعلانه اليوم الجمعة، وقالت إنه يثير آمالا بإنهاء حروب الوكالة التى تشهدها ليبيا.

 

 

 

وكان رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، قد دعا اليوم الجمعة، إلى فتح حساب خاص للمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبى الخارجى.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الالات

أخبار تهمك

ثنائي برشلونة خارج البلوجرانا في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لـ"السيسي" على مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 18 ساعة

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ حوالي 16 ساعة

نيمار يحسم مصير انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعة

صفقة مدوية.. صراع جديد بين الأهلي والزمالك على نجم الدوري المصري

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يبدأ في مفاوضات مع بديل ميسي

منذ ساعة و 24 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يستهدف أكثر من لاعب في الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 6 ساعات

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك يعلن تمسكه بالبقاء

منذ ساعة و 23 دقيقة

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

منذ أقل من ساعتين

فايلر يجد حلا لأزمة الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعة

عاجل - اعتقال نجم مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليون

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"الوفاق الليبية" تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة المسئولين عن خرق الهدنة بطرابلس

ميركل: ألمانيا تسعى لموقف دولي موحد بشأن إطلاق النار في ليبيا

ميليشيات الوفاق الليبية تواصل خرق الهدنة في طرابلس

الجيش الليبي: 43 قتيلا بالميليشيات في ضربة جوية بالجفرة (فيديو)

مساعد وزير الخارجية الأسبق: التدخل الأجنبي في ليبيا زاد الأمور تعقيدا

"الوفاق" تعلن وقف إطلاق النار في ليبيا.. وتدعو لانتخابات مبكرة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:31 م

مفاجأة.. برشلونة يبدأ في مفاوضات مع بديل ميسي

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

05:01 م

نيمار يحسم مصير انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان

06:01 م

فايلر يجد حلا لأزمة الأهلي أمام الزمالك في القمة

06:00 م

صفقة مدوية.. صراع جديد بين الأهلي والزمالك على نجم الدوري المصري

04:02 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»