كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليون

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:30 م
كومان
كومان
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام عالمية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد طالب إدارة البلوجرانا بالتعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي نجم أوليمبيك ليون الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت إذاعة راك 1 العالمية بأن كومان يعلم إمكانيات ومهارات ديباي العالية عندما كان مديراً فنياً للمنتخب الهولندي ويراه دعما مهماً لبرشلونة في الموسم المقبل.

وألمحت الإذاعة العالمية أن ديباي كان قد صرح في وقت سابق عن رغبته في خوض تجربة جديدة بعد أن إستعاد بريقه من جديد مع أوليمبيك ليون.

وأشارت الإذاعة العالمية إلى أن النجم الهولندي البالغ من العمر 26 عامًا سبق له التواجد مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في تجربة لم يكتب لها النجاح على الرغم من التوقعات الكبيرة.

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