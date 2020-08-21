بوسي تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:50 م
بوسي
بوسي
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة والمطربة بوسي جمهورها بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بوسي بالصورة بإطلالة متميزة ومختلفة ، مرتدية فستان قصير متعدد الألوان ، وتركت شعرها منسدلاً ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.

والجدير بالذكر أن بوسي شاركت مؤخرًا في مسلسل "الديفا" مع سيرين عبد النور، السعودى يعقوب الفرحان، وهو مسلسل من ثماني حلقات، وكل حلقة عبارة عن عشر دقائق، وتدور قصته حول كواليس برامج المواهب.

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