إخلاء منزل بعد انهيار جزئي دون خسائر بشرية ببني سويف (صور)

أخلت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف منزل مكون من طابقين، بمنطقة مقبل بمدينة بنى سويف عقب إنهيار سقف الدور الأول العلوي بالمنزل، أمس الخميس، دون إصابات أو خسائر بالأرواح.





كانت مديرية أمن بني سويف تلقت إخطارًا من قسم بندر بني سويف، يفيد بورود بلاغًا من "محمد ع.ز.ب" بسقوط سقف غرفة بالدور الأول العلوي بعقار ملك "فاطمة م.هـ" بشارع مصطفى كامل بمنطقة مقبل، وتم الإنتقال لموقع البلاغ وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.





وشّكلت الوحدة المحلية لجنة قامت بمعاينة العقار، حيث تبين أنه مكون من دور أرضي وأول علوي بحوائط حاملة والأسقف خشبية وتبين سقوط سقف غرفة بالأول العلوي، بسبب زيادة الأحمال، وهو ما يؤدي لضرورة اخلاء العقار من القاطنين به بالكامل، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.





وأقر مقدم البلاغ في تعهد حرره للجنة الوحدة المحلية، بأنه ملتزم بإخلاء العقار من السكان وإزالة المخالفات الناتجة عن سقوط سقف الغرفة، وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات والمارة، وجرى إخطار لجنة لجنة المنشأت الآيلة للسقوط بمحافظة بني سويف، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.





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