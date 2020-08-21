القمة 120.. انسحاب وتتويج "أبيض" في تاريخ مواجهات "كارتيرون" ضد الأهلي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:02 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علاء خليف
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يتجدد اللقاء بين الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، وفريقه السابق النادي الأهلي، في مباراة القمة 120 والتي ستجمع "القطبين" مساء السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز.

وسبق وتولي كارتيرون القيادة الفنية للأهلي في الفترة من يونيو وحتي نوفمبر 2018، ورحل عن تدريب الفريق بعد خسارته لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي وخروجه من دور الـ16 بالبطولة العربية على يد الوصل الإماراتي.

والتقي كارتيرون مع الأهلي في 3 مواجهات فعلية سابقة، الأولي كانت خلال قيادته لفريق وادي دجلة بالجولة 27 من الدوري الممتاز بتاريخ 7 مايو 2016 وفاز بهدف دون رد، وتجدد اللقاء بينهما مجددًا في 28 سبتمبر 2016 وفاز الأحمر 2/1.

أما ثالث المواجهات بين كارتيرون والأهلي كانت في لقاء السوبر المصري والذي جمع الفريقين في 20 سبتمبر 2020، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وحسم الفارس الأبيض اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3.

وكانت هناك مواجهة رابعة بين المدرب الفرنسي والأهلي في لقاء القمة 119 بالدوري الممتاز يوم 24 فبراير الماضي، ولكن لم تقام المباراة فعليًا بعد انسحاب الزمالك وعدم حضوره ملعب اللقاء، وتم اعتبار الأهلي فائزًا باللقاء 2 / 0.

يذكر أن النادي الأهلي يعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة جمعها من 18 انتصارا وتعادلين، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 39 نقطة جمعهما من 11 انتصارا، 6 تعادلات، 3 هزائم.

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القمة 120 الزمالك الدوري المصري الأهلي

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