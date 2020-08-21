تنسيق ودرجات القبول في كلية الزراعة 2020 لطلاب الثانوية العامة
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:04 م
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تنسيق ودرجات القبول في كلية الزراعة 2020 لطلاب الثانوية العامة
تنشر لكم بوابة الفجر الإلكترونية تنسيق ودرجات القبول في كليات الزراعة 2020 لطلاب الثانوية العامة، حيث يبجث العديد من الطلاب الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية عن مجموع القبول في كليات الزراعة المتوفرة في جميع الجامعات المصرية في الجمهورية، حيث يرغب الطالب في معرفة الكلية التي تقبل مجموع الدرجات الذي حصل عليه في الثانوية العامة، وفي سطور هذا المقال نستعرض معكم مؤشرات القبول في جميع كليات الزراعة في مصر.
للالتحاق بكلية الزراعة يب أن تتوافر شروف من أجل قبول الطالبة في الدراسة في كلية الزراعة، حيث يجب على الطالب الذي يرغب بالتسجيل في كلية الزراعة ان يكون قد حقق مجموع درجات مرتفع، وبحسب المؤشرات والاحصائيات فقد أشارت التوقعات الي زيادة تنسيق الثانوية العامة للعام الجاري بنحو درجتين او ثلاثة درجات، بسبب زيادة نسبة النجاح في الثانوية العامة 2020، ونقدم لكم في سطور هذا المقال مجموع القبول في كليات الزراعة في الجامعات الحكومية، طبقا للتنسيق المعتمد للعام الماضي.
تنسيق كليات الزراعة وردجات القبول 2019
تنسيق كلية زراعة القاهرة 373.5، ومجموع درجات القبول في كلية زراعة عين شمس 365.5، فيما كان تنسيق كلية زراعة دمنهور 364.5، ومجموع درجات القبول في كلية زراعة الإسكندرية 364.0، بينما سجل تنسيق زراعة المنصورة 355.0، وبلغ تنسيق كلية زراعة دمياط 353.5، وجاء تنسيق كلية زراعة الإسكندرية بسابا باشا 352.5، بينما كلية زراعة القاهرة رياضة سجل التنسيق 350.0 درجة، وتنسيق كلية زراعة الإسكندرية رياضة 349.5 درجة، وتنسيق كلية زراعة عين شمس رياضة 349.0 درجة، وكان تنسيق كلية زراعة دمياط رياضة 348.5 درجة، وفي كلية زراعة طنطا كان التنسيق 347.0 درجة، وللاطلاع على تنسيق بقية الكليات الرجاء "الضغط هنا".
تنسيق ودرجات القبول في كلية الزراعة 2020 لطلاب الثانوية العامة
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