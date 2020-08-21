تنسيق ودرجات القبول في كلية الزراعة 2020 لطلاب الثانوية العامة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:04 م
كلية الزراعة
كلية الزراعة
Advertisements
تنسيق ودرجات القبول في كلية الزراعة 2020 لطلاب الثانوية العامة

تنشر لكم بوابة الفجر الإلكترونية تنسيق ودرجات القبول في كليات الزراعة 2020 لطلاب الثانوية العامة، حيث يبجث العديد من الطلاب الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية عن مجموع القبول في كليات الزراعة المتوفرة في جميع الجامعات المصرية في الجمهورية، حيث يرغب الطالب في معرفة الكلية التي تقبل مجموع الدرجات الذي حصل عليه في الثانوية العامة، وفي سطور هذا المقال نستعرض معكم مؤشرات القبول في جميع كليات الزراعة في مصر.

للالتحاق بكلية الزراعة يب أن تتوافر شروف من أجل قبول الطالبة في الدراسة في كلية الزراعة، حيث يجب على الطالب الذي يرغب بالتسجيل في كلية الزراعة ان يكون قد حقق مجموع درجات مرتفع، وبحسب المؤشرات والاحصائيات فقد أشارت التوقعات الي زيادة تنسيق الثانوية العامة للعام الجاري بنحو درجتين او ثلاثة درجات، بسبب زيادة نسبة النجاح في الثانوية العامة 2020، ونقدم لكم في سطور هذا المقال مجموع القبول في كليات الزراعة في الجامعات الحكومية، طبقا للتنسيق المعتمد للعام الماضي.


تنسيق كليات الزراعة وردجات القبول 2019

تنسيق كلية زراعة القاهرة 373.5، ومجموع درجات القبول في كلية زراعة عين شمس 365.5، فيما كان تنسيق كلية زراعة دمنهور 364.5، ومجموع درجات القبول في كلية زراعة الإسكندرية 364.0، بينما سجل تنسيق زراعة المنصورة 355.0، وبلغ تنسيق كلية زراعة دمياط 353.5، وجاء تنسيق كلية زراعة الإسكندرية بسابا باشا 352.5، بينما كلية زراعة القاهرة رياضة سجل التنسيق 350.0 درجة، وتنسيق كلية زراعة الإسكندرية رياضة 349.5 درجة، وتنسيق كلية زراعة عين شمس رياضة 349.0 درجة،  وكان تنسيق كلية زراعة دمياط رياضة 348.5 درجة، وفي كلية زراعة طنطا كان التنسيق  347.0 درجة، وللاطلاع على تنسيق بقية الكليات الرجاء "الضغط هنا".

تنسيق ودرجات القبول في كلية الزراعة 2020 لطلاب الثانوية العامة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كلية الزراعة طلاب الثانوى تنسيق كلية الزراعة

أخبار تهمك

صفقة مدوية.. صراع جديد بين الأهلي والزمالك على نجم الدوري المصري

منذ ساعتين و 51 دقيقة

فايلر يجد حلا لأزمة الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعة

عاجل - اعتقال نجم مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

منذ حوالي 17 ساعة

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

منذ أقل من ساعتين

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 18 ساعة

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 6 ساعات

نيمار يحسم مصير انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"السيسي" على مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يعلن تمسكه بالبقاء

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يبدأ في مفاوضات مع بديل ميسي

منذ ساعة و 22 دقيقة

ثنائي برشلونة خارج البلوجرانا في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يستهدف أكثر من لاعب في الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

ننشر نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمرحلة الأولى

عاجل.. ننشر تنسيق الشهادة الإعدادية للالتحاق بالثانوية العامة والأزهرية والفنية والتمريض

محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والمدارس الفنية

تعرف على تنسيق القبول بالثانوية العامة في الإسكندرية

التنسيق الكامل للقبول بالمرحلة الثانوية في محافظة الشرقية

محافظ الإسماعيلية يعتمد القبول بالثانوي العام والمدارس الفنية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:31 م

مفاجأة.. برشلونة يبدأ في مفاوضات مع بديل ميسي

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

05:01 م

نيمار يحسم مصير انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان

06:01 م

فايلر يجد حلا لأزمة الأهلي أمام الزمالك في القمة

06:00 م

صفقة مدوية.. صراع جديد بين الأهلي والزمالك على نجم الدوري المصري

04:02 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»