نيمار يحسم مصير انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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أصبح مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني غير مؤكد في الكامب نو، بعد أن اكد للمدرب الهولندي رونالد كومان عدم رغبته في الاستمرار في صفوف الفريق الموسم المقبل.

ووفقاً لموقع " لو 10 سبورت " فإن باريس سان جيرمان الفرنسي يطمح إلى التعاقد مع النجم الأرجنتيني في صفقة إنتقال حر بعد إنتهاء تعاقده مع برشلونة.

وينتهي تعاقد ميسي في الكامب نو في صيف عام 2021، وهناك أنباء غير مؤكدة بأن اللاعب يمتلك شرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو في عقدة مع البلوغرانا.

وأشار الموقع الفرنسي أن ناصر الخليفي رئيس النادي العاصمي يعول على البرازيلي نيمار جونيور من أجل جلب ميسي إلى حديقة الأمراء.

ويربط ميسي علاقة قوية مع نيمار، حيث كان يرغب النجم الأرجنتيني في جلب صانع ألعاب السيليساو إلى برشلونة من أجل الاستمرار مع الفريق.

يذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي ينتظرة مواجهة صعبة أمام بايرن ميونيخ الألماني الاحد المقبل في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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