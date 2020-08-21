في زمن كورونا.. الأنبا بنيامين يتابع نشاط مدارس الأحد

شهد الأنبا بنيامين، مطران إيبارشية المنوفية وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، كرنفال مدارس الأحد للأطفال.





جاء ذلك من داخل مقر المطرانية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمحاربة انتشار جائحة فيروس كورونا.





واستمع نيافته باقة من الترانيم المذاعة على قناة كوجي القبطية من الطفلتين مريم ومارينا ريمون.





ووجه نيافته جزيل الشكر والتقدير لقناه كوجي القبطية لما تقدمه من برامج وترانيم وافكار روائع تسهم في تثقيف اطفالنا وغرس التعاليم الدينية وسير القديسين وقصص الكتاب المقدس بأسلوب سهل وشيق.





ووجه ايضا نيافته جزيل الشكر والتقدير لخدام وخادمات التربية الكنسية على تواصلهم مع المخدومين وافتقادهم وابتكار وسائل ومنصات جديده للتلاقي واستمرار خدمة مدارس الاحد والتربية الكنسية في ظل تحديات كورونا.









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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الأربعاء، الأب القس لوقا باسيليوس المشرف على أسقفية شباب أمريكا وكندا (ACYB) أول أمس بالمقر البابوي القاهرة.





واعتمد قداسته خلال اللقاء عقد شراء كاتدرائية العذراء الملكة ومركز (الأمير تادرس) للمؤتمرات، بنيوجيرسي، بعد عمل closing واستلام الكنسية والمركز التابع لها لتصبح كنيسة ومركز لأسقفية شباب أمريكا وكندا A.C.Y.B.





والكنيسة الجديدة مكونة من طابقين وتسع لأكثر من ٩٥٠ فردًا، وبها مسرح وقاعة طعام. بينما يتسع المركز لإقامة ومعيشة نحو ٤٠ فردًا.





وقدم الأب المشرف على A.C.Y.B أثناء اللقاء عرضًا لما تم في خدمة الشباب بأمريكا، فيما يتعلق بكافة قطاعات الشباب هناك، بمراحله ونوعياته المختلفة سواء الشباب المهاجر أو المولود في المهجر، مع توضيح واقع الشباب والتحديات المعاصرة المختلفة وطرق ووسائل خدمتهم.





كما بارك توقيع قداسة البابا بدء خدمة:





١- مركز تدريب خدام الشباب

٢- مركز مكافحة الإدمان

٣- مركز لتحفيظ الألحان والتسبحة

٤- المهرجان الأول Youth 4 Jesus.





وفي سياق آخر، قام الأنبا كاراس، اسقف بنسلفانيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، نائبًا عن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، امس الأربعاء، بصلوات رهبنة، راهبتين جديدتين في دير القديس يوحنا الحبيب بأوهايو بأمريكا.





كما قام أيضًا بتغيير الشكل لبقية الراهبات الموجودات بالدير لتلقبن جميعهن باسم الدير.



