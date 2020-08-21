مصرع موظف صدمته سيارة في الدقهلية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:49 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
Advertisements
لقى شخص خمسيني مصرعه، في حادث سير أمام كوبرى الدراسات، بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الطوارئ، بوصول جثة شخص فى العقد الخامس من عمره.

وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان المنصورة، الى مكان البلاغ، وتبيت وفاة جمال شعبان العزبى٥٦ سنة موظف من برق العز، أثناء ركوبه دراجة واصطدامه بسيارة ملاكى يقودها محمد السيد بديررجب ٢٠ سنة طالب ومقيم كفر البدماص بالمنصورة.

وتم نقل جثة المتوفي الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ٨٦١٨ لسنة ٢٠٢٠.

اقرأ أيضا...

وعلي صعيد اخر شهدت مدينة بلقاس في محافظة الدقهلية، إصابة شاب فى العقد الثانى من عمره، بجرح نافذ بالصدر إثر مشادة بينه وبين شخص آخر، لخلاف علي أولوية المرور.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلبة، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بلقاس العام بوصول شاب فى العقد الثانى من العمر، وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث مركز بلقاس الى مكان البلاغ وتبين اصابة سيف حامد عبدالستار محمد ٢١ سنة من بلقاس، بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى واشتباه نزيف عقب مشاجرة مع وليد صلاح محمد سويفى سواق كهربائي سيارات، ٣٦ سنة، من عزبة ابوعطية بمطواة، بعد مشادة كلامية على أولوية المرور وتحرر المحضر رقم ٨٧٦٤ لسنة ٢٠٢٠، واتخاذ الاجراءات القانونية.

وعلي صعيد آخر لقيت زوجة في منتصف العقد الثالث من العمر مصرعها على يد زوجها الذي اعتاد السفر لألمانيا ويحمل الجنسية الألمانية، جزاءً لها بعد مطالبته بالاستقرار معهم أو اصطحابهم معه فكان جزائها القتل على يده وهروبه للخارج.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العميد هيثم حجي مأمور مركز شرطة دكرنس، من أهالي ميت رومي، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارتهم وهي مغلقة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز دكرنس إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة "سارة ال" 35 سنة في مرحلة ما قبل التحلل، وتم إخطار النيابة العامة، أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موظف مصرع كوبرى الدراسات سيارة حادث الدقهلية

أخبار تهمك

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ حوالي 16 ساعة

نيمار يحسم مصير انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعة

صفقة مدوية.. صراع جديد بين الأهلي والزمالك على نجم الدوري المصري

منذ ساعتين و 52 دقيقة

فايلر يجد حلا لأزمة الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. برشلونة يبدأ في مفاوضات مع بديل ميسي

منذ ساعة و 23 دقيقة

ثنائي برشلونة خارج البلوجرانا في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يعلن تمسكه بالبقاء

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لـ"السيسي" على مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 18 ساعة

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يستهدف أكثر من لاعب في الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - اعتقال نجم مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليون

منذ أقل من نصف ساعة

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مصرع "سباك" صعقُا في الدقهلية.. والنيابة تطلب التحريات

مصرع شاب في تصادم دراجة نارية بالدقهلية

مصرع كهربائي بجرح نافذ في المنصورة

تفاصيل مقتل كهربائي على يد حلاق في المنصورة

مصرع قبطان بحرى ووالدته إثر سقوط سيارته بترعة في الدقهلية

مقتل شاب على يد زوج شقيقته بالدقهلية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:31 م

مفاجأة.. برشلونة يبدأ في مفاوضات مع بديل ميسي

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

05:01 م

نيمار يحسم مصير انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان

06:01 م

فايلر يجد حلا لأزمة الأهلي أمام الزمالك في القمة

06:00 م

صفقة مدوية.. صراع جديد بين الأهلي والزمالك على نجم الدوري المصري

04:02 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»