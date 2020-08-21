مصرع موظف صدمته سيارة في الدقهلية

لقى شخص خمسيني مصرعه، في حادث سير أمام كوبرى الدراسات، بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.





تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الطوارئ، بوصول جثة شخص فى العقد الخامس من عمره.





وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان المنصورة، الى مكان البلاغ، وتبيت وفاة جمال شعبان العزبى٥٦ سنة موظف من برق العز، أثناء ركوبه دراجة واصطدامه بسيارة ملاكى يقودها محمد السيد بديررجب ٢٠ سنة طالب ومقيم كفر البدماص بالمنصورة.





وتم نقل جثة المتوفي الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ٨٦١٨ لسنة ٢٠٢٠.





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