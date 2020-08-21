عاجل.. تطورات جديدة في قضية الراقصة الطائرة

قررت نيابة الدقهلية، إخلاء سبيل صاحب فرقة الفنون الشعبية بالدقهلية، الذي ظهرت معه الفتاة الراقصة وهي معلقة من شعرها والشهيرة إعلاميا بالراقصة المعلقة او الطائرة، بكفالة ألف جنيه.





وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، مقطع فيديو لفتاة معلقة من شعرها وترقص وهي طائرة، مما اثار حفيظة رواد فيس بوك، وتسائل الجميع عن هويتها.





ومن جانبها رصدت فرق البحث الجنائي بمحافظة الدقهلية تداول الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي وتبين بالفحص ان صاحب الفرقة من ابناء محافظة الدقهلية ومقيم مركز محل الدمنه وان الفتاه ميادة زكى زكى عبدالربه السيد احمد مواليد ٢٠٠١ راقصة بفرقة فنون شعبيى خاصة جمال سعد محمد حتمد الزينى من محلة دمنة ومقيمة ببيلا كفر الشيخ.





قامت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بضبط صاحب الفرقة الاستعراضية وتحرر عن ذلك المحضر ١٣٣٢، وبعرض صاحب الفرقة علي النيابة قررت إخلاء سبيله بكفالة ١٠٠٠ جنيه، وأكد صاحب الفرقة أنهم يعملوا بالاستعراض فى الأفراح وان المقطع المتداول كان منذ عام فى كفر الشيخ.





وفي ذات السياق نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف هوية الراقصة الطائرة وتبين بأنها رقصة استعراضية اعتادت على ممارستها وأن مقطع الفيديو منذ عام.





كانت المتابعة الأمنية رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تؤدي فقرة استعراضية بحفل زفاف وتظهر فيه مُعلقة من شعرها بسقف المكان المقام به الفرح "خيمة".





بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد شخصية الفتاة وتبين أنها (تعمل بالفرقة الاستعراضية الخاصة بجدها لوالدتها المقيم بمحافظة الدقهلية، 19 سنة، مقيمة بكفر الشيخ).



