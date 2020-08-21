ياسمين عبد العزيز تعود للتمرينات الرياضية عقب زواجها من "العوضي"

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:39 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
مي مرسي
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عادت الفنانة ياسمين عبد العزيز، للتمرينات الرياضية من جديد حيث ظهرت بأحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "عبد العزيز" تعليقا على الصورة قائله: "عودة"، وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "عااش قلبي"،"حبيبتي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" بجانب شريف منير وكريم فهمي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.
ياسمين عبد العزيز تعود للتمرينات الرياضية عقب زواجها من "العوضي"
ياسمين عبد العزيز تعود للتمرينات الرياضية عقب زواجها من "العوضي"

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