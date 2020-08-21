عاجل - اعتقال نجم مانشستر يونايتد

قامت قوات الشرطة اليونانية بالقبض على هاري ماجواير نجم وقائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، رفقة اثنين آخرين.





وأوضحت الشرطة اليونانية في بيانها، أنه تم اعتقال الثلاثي، بعد تعديهم على أفراد الأمن، وإحداث إصابات لهم، بتهمة بتهمة عدم الاستماع لضباط الشرطة و الإيذاء الجسدي و محاولة الرشوة.





فيما أصدر مانشستر يونايتد، بيانا، أكد فيه أن النادي تم إبلاغه بما حدث، مع لاعب الفريق في مدينة ميكونوس، ليلة أمس الخميس.





وأشار النادي الإنجليزي إلى أنه تم الاتصال باللاعب، وهو يتعاون بشكل كامل مع السلطات اليونانية، وليس لديهم أي تعليق آخر على ماحدث.





جدير بالذكر أن هاري ماجواير كان انتقل إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد، في صيف 2019، قادما من ليستر سيتي.



