الكشف عن حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فايلر

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أشارت تقارير صحفية سويسرية، خلال الساعات الأخيرة، إلى أن هناك مخطط من بيراميدز للتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأحدث هذا الأمر حالة من القلق داخل القلعة الحمراء، مما دفع محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، إلى تكليف الثنائي أمير توفيق مدير التعاقدات، وخالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، للتواصل مع فايلر لكشف جميع التفاصيل.

وأكد فايلر خلال حديثه مع إدارة النادي الأهلى أنه لا يفكر في خطوة مغادرة الفريق، ولم يتواصل معه أحد بشكل رسمي لقيادة بيراميدز.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أنه يضع كل تفكيره في الوقت الحالي، لقيادة الفريق لحسم لقبي الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

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