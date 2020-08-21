وزير الصناعة : نجهز لإطلاق مشروع "صنع في السعودية"

أكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، أن المملكة تجهز حاليا للعمل على إطلاق مشروع "صنع في السعودية" لتحفيز الصناعات الوطنية، وتحفيز المستهلكين للإقبال عليها، مشددا في ذات الوقت أن الصناعة السعودية تتمتع بجودة عالية تؤهلها لغزو العالم.





وأوضح الخريف خلال تصريحات صحفية، أن الثورة الصناعية الرابعة تعد فرصة أمام المملكة لتستغلها، وهي تمتلك أهم المقومات التي تساعدها على ذلك ومن أبرزها شباب وشابات الوطن.





وأشار إلى أنه يجري العمل اليوم في منظومة الصناعة على تحفيز الاستثمار الخارجي في القطاع الصناعي، وجذب رؤوس الأعمال للاستثمار في السعودية، مؤكدا "أمامنا فرص كبيرة وواعدة نعمل على استغلالها والاستفادة منها".



