وزير الصناعة : نجهز لإطلاق مشروع "صنع في السعودية"

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، أن المملكة تجهز حاليا للعمل على إطلاق مشروع "صنع في السعودية" لتحفيز الصناعات الوطنية، وتحفيز المستهلكين للإقبال عليها، مشددا في ذات الوقت أن الصناعة السعودية تتمتع بجودة عالية تؤهلها لغزو العالم.


وأوضح الخريف خلال تصريحات صحفية، أن الثورة الصناعية الرابعة تعد فرصة أمام المملكة لتستغلها، وهي تمتلك أهم المقومات التي تساعدها على ذلك ومن أبرزها شباب وشابات الوطن.

وأشار إلى أنه يجري العمل اليوم في منظومة الصناعة على تحفيز الاستثمار الخارجي في القطاع الصناعي، وجذب رؤوس الأعمال للاستثمار في السعودية، مؤكدا "أمامنا فرص كبيرة وواعدة نعمل على استغلالها والاستفادة منها".

وذكر أن القطاع الصناعي هو عصب النمو الاقتصادي، ورؤية المملكة ووضعت خطط شاملة واستراتيجية للنهوض بالصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية، مبينا أن المملكة تمتلك جميع المقومات لتكون دولة رائدة في القطاع الصناعي كالبنية التحتية، والقدرات البشرية، والموقع الجغرافي الذي يتميز أيضا بالثروات الطبيعية

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وزارة الصناعة في السعودية صنع في السعودية المملكة العربية السعودية السعودية

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