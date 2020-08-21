بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو













يبدو أن أنسو فاتي سوف يكون حديث الساعه داخل البيت الكتالوني في الساعات القليلة المقبلة، خاصة بعد أنباء الرحيل المحتمل للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي.





وارتبط فاتي أرتباط شديد بالنجم الأرجنتيني، حيث ساهم ميسي في ظهور الإسباني الشاب بمستوي مميز مع البلوغرانا، حتي تم إستدعاء اللاعب لتمثيل منتخب إسبانيا تحت قيادة لويس إنريكي.





وكان جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قد صرح مسبقًا بعد خسارة الفريق الكتالوني أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، أن فاتي ليس للبيع.





ووفقاً لموقع " كالتشيو ميركاتو " فإن نادي يوفنتوس الإيطالي قد حاول التعاقد مع أنسو فاتي ضمن الصفقة التبادلية التي تم نقل علي أثرها آرثر ميلو إلى تورينو وميراليم بيانيتش إلى الكامب نو.





وأشار الموقع أن عملية نقل فاتي إلى السيدة العجوز كانت ستنعش خزائن برشلونة بمبلغ لا يقل عن 80 مليون يورو، وهو مبلغ كبير في ظل الازمه الاقتصاديه التي تعيشها الانديه بسبب تفشي فيروس كورونا.





ويري بارتوميو أن فاتي صاحب الـ 17 عام هو مشروع مهم في خارطة رونالد كومان من أجل بناء فريق جديد الموسم المقبل.



