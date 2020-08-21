عميد كلية الدعوة السابق: من يطلب الاختلاء بخطيبته غرضه غير نبيل (فيديو)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الشاب الذي يرغب في الاختلاء بخطيبته غرضه غير نبيل، لأن يعلم كيف نشأت ومن عائلة تتميز بالأخلاق إذا فما الغرض من الخروج معها لأسباب وهمية لا تدل على شيء سوا أنه غير سوى أو جاد.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن التساهل في أي أمر يؤدي إلي ما بعده كسرعة النار في الهشيم إلى أن تحدث الكارثة.

وأضاف، لابد أن يكون الوازع الديني أقوى من الوازع الاجتماعي، لافتا أن البعض لديه أغراض شيطانية أثناء فترة الخطوبة يضع لها ستار ومبررات لا أساس لها من الصحة.

وفي سياق منفصل شن موسى هجومه الحاد على دويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية، لافتا أن تميم بن حمد آل ثاني وأسرته يواجهون اتهامات أمام القضاء الأمريكي في 33 دعوى قضائية وقناة الجزيرة وحدها متهمة في 40 قضية ومرتزقتها الذين يطلقون على انفسهم إعلاميين متهمون في 15 قضية.

وكشف فضائح جديدة لنظام قطر وقام بعرض وثائق ومستندات مسربة تدل على أن الأسرة الحاكمة تواجه قضايا متنوعة في المحاكم الأمريكية منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.

وتابع موسى، أن قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني بتشمل تهم بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء مافيا جماعة الإخوان الإرهابية والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات".

وأضاف، أن الاتهامات تضم تشويه السمعة وانتهاك الحقوق المدنية وخرق العقود والتمييز في العمل والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي.

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