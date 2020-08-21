ما هو قانون "ماغنيتسكي" الذي تعتزم أمريكا فرض عقوبات على لبنان بموجبه؟

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:51 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على لبنان، وذلك بعد الانفجار الذى شهده مرفأ بيروت، فى الرابع من شهر أغسطس الحالى.

وبحسب قناة "mtv" اللبنانية، تستعد الولايات المتحدة لإطلاق عقوبات "ماغنيتسكى" للمرة الأولى على لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة.

انفجار مرفأ بيروت يسرع فرض العقوبات
وفيما تشير مصادر إلى أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام القانون فى فرض عقوبات على مسئولين لبنانيين، منذ فترة، جاءت كارثة انفجار مرفأ بيروت، الذى خلف عشرات الضحايا، ومئات الجرحى والمصابين، فضلا عن تشريد نحو 300 ألف شخص، جراء الدمار الذى لحق بالعاصمة اللبنانية، لتسريع الخطوات الأمريكية فى فرض عقوبات على هؤلاء المسئولين اللبنانيين.

وفيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبزر المعلومات عن قانون "ماغنيتسكى"، الذى تلوح الولايات المتحدة باستخدامه فى فرض عقوبات على لبنان:

قانون ماغنيتسكى، هو مشروع قانون قدمه الحزب الديمقراطى، والحزب الجمهورى، في الكونجرس الأمريكي، وصدق عليه الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، في ديسمبر 2012.

كان يستهدف مسئولين روس
فى البداية، كان القانون يستهدف فرض عقوبات على عدد من المسئولين فى روسيا، اعتبرت الولايات المتحدة أنهم على صلة بواقعة وفاة المحامى سيرجى ماغنيتسكى داخل السجن، فى موسكو عام 2009.

اعتماد النسخة الدولية وتفعيله عالميا
ويمنح القانون، الذى تم تفعيله منذ عام 2016، بعد أن اعتمد الكونجرس النسخة الدولية منه، لتطبيقه على مستوى دول العالم، الحكومة الأمريكية حق فرض عقوبات على أى أجنبى ممن ينتهكون حقوق الإنسان، بالقتل أو التعذيب أو بأى طريقة من تلك المنصوص عليها فى اللائحة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، من خلال تجميد أصولهم، وحظرهم من دخول الولايات المتحدة، وغير ذلك من عقوبات.

فرض عقوبات على منتهكى حقوق الإنسان
وبموجب قانون "ماغنيتسكي" فإن الرئيس الأمريكي ملزم بفتح تحقيق، بناء على طلب يقدمه أعضاء فى لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، فى جرائم القتل والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، وعلى الرئيس الأمريكى إصدار تقرير خلال 120 يوما من تلقي طلب أعضاء اللجنة، يتضمن قرارا بفرض عقوبات على منتهكى حقوق الإنسان والضالعين فيها.

وقد استخدمت الولايات المتحدة قانون "ماغنيتسكى" مرات عدة، إذ استخدمته وزارة الخزانة الأمريكية منذ عام 2017، فى فرض عقوبات على أكثر من 460 شخصا وكيانا، بعد اتهامهم بالتورط فى انتهاك حقوق الإنسان، وقد اتسع نطاق القانون، ليطال المتهمين فى قضايا الفساد، أو الاشتراك بشكل مباشر فى تلك القضايا.

"ماغنيتسكى" يطال مسئولين لبنانيين
وبعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، التى جعلت لبنان في حاجة إلى مليارات الدولارات لإعادة بنائها، إذ يتوقع اقتصاديون أن يمحو الانفجار ما يصل إلى 25% من الناتج المحلى الإجمالي للبلاد، تعتزم الولايات المتحدة فرض العقوبات بموجب قانون "ماغنيتسكى" على مسئولين لبنانيين، منهم من اتهم فى قمع التظاهرات التى يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر الماضى، ومنهم من هو متهم بالفساد.

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مرفأ بيروت ماغنيتسكى لبنان قانون عقوبات أمريكا

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