الأنبا صليب يترأس قداس عيد العذراء بكنيسة صهرجت الكبرى بميت غمر
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:50 م
حازم رفعت
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ترأس نيافة الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، اليوم الجمعة، القداس الإلهي، بمناسبة عيد السيدة العذراء، بكنيسة الشهيد مارجرجس بقرية صهرجت الكبرى، بمشاركة محدودة من الآباء الكهنة والشمامسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتعامدت الشمس أثناء القداس على المذبح البحري الذي يحمل اسم السيدة العذراء. حيث يأتي التصميم المعماري للكنيسة بشكل فريد، يجعل تعامد الشمس على مذابح الكنيسة التلاثة يحدث في ثلاث مناسبات كنسية وهي:
- عيد الملاك ميخائيل ١٢ بؤونه ١٩ يونيو على مذبح الملاك القبلي.
- عيد الشهيد مارجرجس في ١٦ أبيب ٢٣ يوليو، (نقل رفاته إلى كنيسته بمصر القديمة في عهد البابا غبريال الـ ٨٨ في القرن الـ ١٥) على مذبح الشهيد مارجرجس الرئيسي.
- عيد السيدة العذراء في ١٦ مسرى ٢٢ أغسطس على مذبح السيدة العذراء البحري.
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الأربعاء، الأب القس لوقا باسيليوس المشرف على أسقفية شباب أمريكا وكندا (ACYB) أول أمس بالمقر البابوي القاهرة.
واعتمد قداسته خلال اللقاء عقد شراء كاتدرائية العذراء الملكة ومركز (الأمير تادرس) للمؤتمرات، بنيوجيرسي، بعد عمل closing واستلام الكنسية والمركز التابع لها لتصبح كنيسة ومركز لأسقفية شباب أمريكا وكندا A.C.Y.B.
والكنيسة الجديدة مكونة من طابقين وتسع لأكثر من ٩٥٠ فردًا، وبها مسرح وقاعة طعام. بينما يتسع المركز لإقامة ومعيشة نحو ٤٠ فردًا.
وقدم الأب المشرف على A.C.Y.B أثناء اللقاء عرضًا لما تم في خدمة الشباب بأمريكا، فيما يتعلق بكافة قطاعات الشباب هناك، بمراحله ونوعياته المختلفة سواء الشباب المهاجر أو المولود في المهجر، مع توضيح واقع الشباب والتحديات المعاصرة المختلفة وطرق ووسائل خدمتهم.
كما بارك توقيع قداسة البابا بدء خدمة:
١- مركز تدريب خدام الشباب
٢- مركز مكافحة الإدمان
٣- مركز لتحفيظ الألحان والتسبحة
٤- المهرجان الأول Youth 4 Jesus.
وفي سياق آخر، قام الأنبا كاراس، اسقف بنسلفانيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، نائبًا عن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، امس الأربعاء، بصلوات رهبنة، راهبتين جديدتين في دير القديس يوحنا الحبيب بأوهايو بأمريكا.
كما قام أيضًا بتغيير الشكل لبقية الراهبات الموجودات بالدير لتلقبن جميعهن باسم الدير.
وكان دير القديس يوحنا الحبيب بأوهايو قد تم الاعتراف الكنسي به في آخر جلسات المجمع المقدس في يونيو ٢٠١٩.
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