الأنبا صليب يترأس قداس عيد العذراء بكنيسة صهرجت الكبرى بميت غمر

ترأس نيافة الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، اليوم الجمعة، القداس الإلهي، بمناسبة عيد السيدة العذراء، بكنيسة الشهيد مارجرجس بقرية صهرجت الكبرى، بمشاركة محدودة من الآباء الكهنة والشمامسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتعامدت الشمس أثناء القداس على المذبح البحري الذي يحمل اسم السيدة العذراء. حيث يأتي التصميم المعماري للكنيسة بشكل فريد، يجعل تعامد الشمس على مذابح الكنيسة التلاثة يحدث في ثلاث مناسبات كنسية وهي:



