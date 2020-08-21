الأنبا صليب يترأس قداس عيد العذراء بكنيسة صهرجت الكبرى بميت غمر

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:50 م
نيافة الأنبا صليب
نيافة الأنبا صليب
حازم رفعت
Advertisements
ترأس نيافة الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، اليوم الجمعة، القداس الإلهي، بمناسبة عيد السيدة العذراء، بكنيسة الشهيد مارجرجس بقرية صهرجت الكبرى، بمشاركة محدودة من الآباء الكهنة والشمامسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعامدت الشمس أثناء القداس على المذبح البحري الذي يحمل اسم السيدة العذراء. حيث يأتي التصميم المعماري للكنيسة بشكل فريد، يجعل تعامد الشمس على مذابح الكنيسة التلاثة يحدث في ثلاث مناسبات كنسية وهي:

- عيد الملاك ميخائيل ١٢ بؤونه ١٩ يونيو على مذبح الملاك القبلي.
- عيد الشهيد مارجرجس في ١٦ أبيب ٢٣ يوليو، (نقل رفاته إلى كنيسته بمصر القديمة في عهد البابا غبريال الـ ٨٨ في القرن الـ ١٥) على مذبح الشهيد مارجرجس الرئيسي.
- عيد السيدة العذراء في ١٦ مسرى ٢٢ أغسطس على مذبح السيدة العذراء البحري.

إقرأ أيضًا.. البابا تواضروس يوقع عقد كنيسة ومركز جديد لأسقفية شباب أمريكا وكندا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الأربعاء، الأب القس لوقا باسيليوس المشرف على أسقفية شباب أمريكا وكندا (ACYB) أول أمس بالمقر البابوي القاهرة.

واعتمد قداسته خلال اللقاء عقد شراء كاتدرائية العذراء الملكة ومركز (الأمير تادرس) للمؤتمرات، بنيوجيرسي، بعد عمل closing واستلام الكنسية والمركز التابع لها لتصبح كنيسة ومركز لأسقفية شباب أمريكا وكندا A.C.Y.B.

والكنيسة الجديدة مكونة من طابقين وتسع لأكثر من ٩٥٠ فردًا، وبها مسرح وقاعة طعام. بينما يتسع المركز لإقامة ومعيشة نحو ٤٠ فردًا.

وقدم الأب المشرف على A.C.Y.B أثناء اللقاء عرضًا لما تم في خدمة الشباب بأمريكا، فيما يتعلق بكافة قطاعات الشباب هناك، بمراحله ونوعياته المختلفة سواء الشباب المهاجر أو المولود في المهجر، مع توضيح واقع الشباب والتحديات المعاصرة المختلفة وطرق ووسائل خدمتهم.
كما بارك توقيع قداسة البابا بدء خدمة:
١- مركز تدريب خدام الشباب 
٢- مركز مكافحة الإدمان
٣- مركز لتحفيظ الألحان والتسبحة
٤- المهرجان الأول Youth 4 Jesus.

وفي سياق آخر، قام الأنبا كاراس، اسقف بنسلفانيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، نائبًا عن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، امس الأربعاء، بصلوات رهبنة، راهبتين جديدتين في دير القديس يوحنا الحبيب بأوهايو بأمريكا.

كما قام أيضًا بتغيير الشكل لبقية الراهبات الموجودات بالدير لتلقبن جميعهن باسم الدير.

وكان دير القديس يوحنا الحبيب بأوهايو قد تم الاعتراف الكنسي به في آخر جلسات المجمع المقدس في يونيو ٢٠١٩.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كنيسة قداس العذراء بوابة الفجر الفجر الأنبا صليب اقباط وكنائس

أخبار تهمك

4 جنيهات تراجع فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

أبرزها ضريبة مكالمات المحمول.. 12 شائعة نفتها الحكومة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يستهدف أكثر من لاعب في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجآت بالجملة.. تعرف على تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع للقاء القمة

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

منذ حوالي 16 ساعة

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

ثنائي برشلونة خارج البلوجرانا في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"السيسي" على مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مدوية.. صراع جديد بين الأهلي والزمالك على نجم الدوري المصري

منذ ساعة و 22 دقيقة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

نجم برشلونة يقترب من لاتسيو

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

أسقف كنائس وسط القاهرة يشارك بمؤتمر الألحان واللغة القبطية في فبراير

"الدقهلية" تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل بـ"مارجرجس" صهجرت الكبرى.. (صور)

محافظ الدقهلية يشهد تعامد الشمس على مذبح الملاك في صهرجت بميت غمر (صور)

تطييب جسد مارجرجس في عيده بصهرجت الكبرى بميت غمر (صور)

تزامنا مع عيد إصعاد جسدها.. ميت غمر تحتفل بتعامد الشمس على مذبح العذراء (صور)

تفاصيل لقاء أسقف المنصورة مع محافظ الدقهلية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

ثنائي برشلونة خارج البلوجرانا في الميركاتو الصيفي

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

05:01 م

صفقة مدوية.. صراع جديد بين الأهلي والزمالك على نجم الدوري المصري

04:02 م

مفاجأة.. بيراميدز يستهدف أكثر من لاعب في الأهلي

04:31 م

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

01:20 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»