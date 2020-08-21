محافظ أسوان يغلق أحد المخابز البلدية المخالفة لوزن رغيف العيش

أصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لمديرية التموين بغلق أحد المخابز البلدية خلف نقطة شرطة كيما بمدينة أسوان بعد ورود شكوى مصورة من أحد المواطنين بمخالفة المخبز للأوزان القانونية لأرغفة العيش التي يبيعها مع سوء جودتها،





كما وجه مسئولي مديرية ومباحث التموين بتشديد الرقابة وتكثيف المرور الميداني المفاجئ على المخابز للتأكد من إلتزامها بوزن وجودة رغيف العيش.





وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، استكملت لجنة المحافظة برئاسة العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد مرورها الميدانى للإطمئنان على جاهزية كافة اللجان الامتحانية بالمدارس التى ستشهد استقبال طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2019/2020





وستنطلق صباح الغد السبت 22 أغسطس وتستمر حتى 2 سبتمبر القادم، وقد صرح العميد أيمن رضا بأن اللجنة قامت بالمرور على مختلف المدارس داخل المدن والمراكز التى ستستضيف لجان إمتحانات الثانوية العامة بالدور الثانى للتأكد من جاهزيتها وإلتزامها بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية من التعقيم والتطهير والرش لمجابهة جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على توافر المبردات وأجهزة التهوية بكافة اللجان الإمتحانية للتغلب على إرتفاع درجات الحرارة والحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين والعاملين بالمدارس المختلفة.







