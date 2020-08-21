هل يجوز للخاطب السؤال عن الأسرار والذكريات؟ أزهري يجيب

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
قال الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق، وأحد علماء الأزهر الشريف، لا أؤيد معرفة الخاطب ما مر من ذكريات بشأن الطرف الآخر فليس من الخاطب أو المخطوبة أن يسأل كل منهما عن ذكريات وأسرار الطرف الآخر إلا بموافقته، استخدامًا للآية الكريمة "لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم"، وإذا ستر الله الإنسان في فترة ما فلا ينبغي أن يفضح نفسه.

تابع خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، بعض الناس يتورع ولا يذكر العيوب بل وينكرها سواء في الخاطب أو المخطوبة وهذا حرام لأنها شهادة ويكون بذلك قد كتم شهادة وارتكب إثما.

وأضاف، إذا بني الاختيار على المعايير الصحيحة سيؤدي إلى السعادة الزوجية والحب والخير، محذرا من طول فترة الخطوبة لما يترتب عليه من مشاكل كثيرة.

وفي سياق منفصل شن موسى هجومه الحاد على دويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية، لافتا أن تميم بن حمد آل ثاني وأسرته يواجهون اتهامات أمام القضاء الأمريكي في 33 دعوى قضائية وقناة الجزيرة وحدها متهمة في 40 قضية ومرتزقتها الذين يطلقون على انفسهم إعلاميين متهمون في 15 قضية.

وكشف فضائح جديدة لنظام قطر وقام بعرض وثائق ومستندات مسربة تدل على أن الأسرة الحاكمة تواجه قضايا متنوعة في المحاكم الأمريكية منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.

وتابع موسى، أن قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني بتشمل تهم بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء مافيا جماعة الإخوان الإرهابية والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات".

وأضاف، أن الاتهامات تضم تشويه السمعة وانتهاك الحقوق المدنية وخرق العقود والتمييز في العمل والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي.

أخبار تهمك

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"السيسي" على مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

ثنائي برشلونة خارج البلوجرانا في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ حوالي 14 ساعة

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يستهدف أكثر من لاعب في الأهلي

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة مدوية.. صراع جديد بين الأهلي والزمالك على نجم الدوري المصري

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجآت بالجملة.. تعرف على تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع للقاء القمة

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

منذ 19 دقيقة

أبرزها ضريبة مكالمات المحمول.. 12 شائعة نفتها الحكومة

منذ حوالي 6 ساعات

4 جنيهات تراجع فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة يقترب من لاتسيو

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

ثنائي برشلونة خارج البلوجرانا في الميركاتو الصيفي

صفقة مدوية.. صراع جديد بين الأهلي والزمالك على نجم الدوري المصري

04:02 م

مفاجأة.. بيراميدز يستهدف أكثر من لاعب في الأهلي

04:31 م

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

01:20 م

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

05:01 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»