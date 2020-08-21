داليا البحيري تروي كواليس أول تعاون لها مع الزعيم عادل إمام

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حلت الفنانة داليا البحيري، ضيفة على برنامج أسرار النجوم، تقدمه الإعلامية إنجي على، على إذاعة نجوم إف إم، من الساحل الشمالي، لتتطرق البحيري وتتحدث عن طبيعة تعاملها من الزعيم عادل إمام في أول عمل جمع بينهم، في فيلم السفارة في العمارة.



سردت داليا في البداية عن الفيلم الذي لم ينفذ بعد، وكان سبب اختيارها لدورها في فيلم "السفارة في العمارة"، وهو "حنيم"، وتحدثت عن رأيها في الزعيم عادل أمام، من فيلم السفارة في العمارة والمشاركة معه في المرة الثانية في مسلسل فلانتينو، حيث عبرت قائلة:" عادل إمام هو عادل إمام له رهبة، هيبة، كاريزما".





وأردفت قائلة فيما معناه دائما وقت تواجدي مع الفنان عادل أمام، أجلس في مكان بعيد خلفه لكي أنظر له من بعيد "بحب اشوفه وابقى قريبه منه واسمعه، بس هو ميشوفنيش، مبقاش في مرمي البصر".





وتابعت الفنانة تفاصيل التعاون بينهما في الكواليس وعن طبيعة التعامل بينها وبين الزعيم عادل إمام في أول عمل بينهما حيث قالت:" أستاذ عادل ذكي جدا، أول مره اقف قدامه في فيلم "السفارة في العمارة"، حس أن عندي رهبة، فأثناء تجهيز المشهد، يتكلم في حاجات بعيدة عن الشغل علشان يكسر الرهبة".





واستكملت حديثها قائلة:" كان بيتكلم عن كيفية مقابلته لزوجته مدام هالة وأن هي كانت قمر وأن أصدقاءه كانوا بيعاكسوها لكنه امتنع عن ذلك، فكان رد فعلها إنها اتشدت له، واتكلم في حاجات شخصية، كان نتيجتها أنه قاربتني منه ونفس الوقت أزال الرهبة، كان بيحس بالشخص جدا".





ومن ناحية أخرى عبرت عن كيف يمكن ان يكسر حاجز الرهبة لديها قائلة:"قبل ما نبدأ كان بيقول لي شكلك حلو النهاردة، ومن الناحية دي ثقتي بتزيد في نفس جدا".



وفي النهاية ختمت برأيها في زعيم الكوميديا قائلة:" أستاذ عادل دا حبيبي، فنان كبير، أب، شديد الحساسية لكل من حوله، دائم الضحك مع من حوله من المصور، مع عامل البوفيه، الوقت معاه في موقع التصوير منضبط جدا، مفيش وقت بيضيع مفيش حاجة اسمها إعادة كتير علشان حد مش مركز، كل فرد عارف دوره كويس".







والجدير بالذكر أن داليا البحيري شاركت مع زعيم الكوميديا عادل إمام في السباق الرمضاني ٢٠٢٠، بمسلسل "فلانتينو"، بالتعاون مع عدد من نجوم الفن منهم دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، طارق الإبياري و هدي المفتي، تأليف أيمن بهجت، إخراج رامي إمام.