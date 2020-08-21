عميد كلية الدعوة السابق يفند شروط اختيار الزوجة الصالحة (فيديو)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:44 م
الدكتور جمال فاروق
الدكتور جمال فاروق
الفجر
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قال الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن مقدمات الزواج والوعد به تسمي خطبة النكاح، لافتا أن هذه الخطوة يسبقها الاستخارة والاستشارة.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، يجب على كلا الطرفين أن يستشير من له خبره أو معرفة بالطرف الآخر لافتا أنه يجب حسن الاختيار من حيث عراقة الأصل لأنه على أساس هذا الاختيار تقوم الأسرة والمجتمع.

وأضاف: إذا كان اختيار قائم على الرغبات والشهوات أو التقاليد الغربية أو ليست مبينة على الأعراف لذلك دعا النبي (ص) الزوج وزوجة أن يكون الاختيار قائم على الدين والخلق لأنه على أساس هذا الأمر تدار المعيشة.



وفي سياق منفصل شن موسى هجومه الحاد على دويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية، لافتا أن تميم بن حمد آل ثاني وأسرته يواجهون اتهامات أمام القضاء الأمريكي في 33 دعوى قضائية وقناة الجزيرة وحدها متهمة في 40 قضية ومرتزقتها الذين يطلقون على انفسهم إعلاميين متهمون في 15 قضية.

وكشف فضائح جديدة لنظام قطر وقام بعرض وثائق ومستندات مسربة تدل على أن الأسرة الحاكمة تواجه قضايا متنوعة في المحاكم الأمريكية منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.

وتابع موسى، أن قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني بتشمل تهم بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء مافيا جماعة الإخوان الإرهابية والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات".

وأضاف، أن الاتهامات تضم تشويه السمعة وانتهاك الحقوق المدنية وخرق العقود والتمييز في العمل والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي.

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الزواج الدعوة الإسلامية الأسرة الأزهر

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