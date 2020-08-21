عميد كلية الدعوة السابق يفند شروط اختيار الزوجة الصالحة (فيديو)

قال الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن مقدمات الزواج والوعد به تسمي خطبة النكاح، لافتا أن هذه الخطوة يسبقها الاستخارة والاستشارة.





وتابع خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، يجب على كلا الطرفين أن يستشير من له خبره أو معرفة بالطرف الآخر لافتا أنه يجب حسن الاختيار من حيث عراقة الأصل لأنه على أساس هذا الاختيار تقوم الأسرة والمجتمع.





وأضاف: إذا كان اختيار قائم على الرغبات والشهوات أو التقاليد الغربية أو ليست مبينة على الأعراف لذلك دعا النبي (ص) الزوج وزوجة أن يكون الاختيار قائم على الدين والخلق لأنه على أساس هذا الأمر تدار المعيشة.











