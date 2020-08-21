اجتماع طارئ مع رؤساء لجان الثانوية العامة الدور الثاني بالفيوم (صور)

عقد اليوم الجمعة، الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا بمسرح المديرية، مع رؤساء لجان الثانوية العامة الدور الثاني، بحضور مديري عموم ديوان المديرية وشئون الطلبة والامتحانات والتعليم الثانوي ومديري الإدارات التعليمية وفريق العمل بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة والعلاقات العامة بالمديرية.





وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة توفير الهدوء والراحة النفسية للطلبة، ومنع الغش بكافه صوره والتصدى بكل حزم للغش، وشدد على وضع جدول الإمتحان والتعليمات الامتحانية فى أماكن واضحة باللجنة، وعدم اصطحاب الطلاب والملاحظين وجميع العاملين باللجنة التليفون المحمول، وتنفيذ التعليمات القانونية الخاصة بالامتحانات.





وطالب وكيل الوزارة رؤساء اللجان بضبط النفس فى التعامل مع الطلاب وعدم افتعال المشكلات مع الطلاب وسرعة حل المشكلات التي تواجههم والتواصل السريع مع غرفة العمليات بالإدارات التعليمية والمديرية فورا في حالة حدوث أي مشكلة.





وشدد أشار عبدالله، على ضرورة الانضباط الالتزام بالمواعيد، والحفاظ على انضباط اللجان، والتأكد من اكتمال الإجراءات الاحترازية للتعقيم وتطهير اللجان يوميا، وارتداء جميع الطلاب والعاملين باللجنة للكمامة، والتعقيم الذاتي من بوابة التعقيم بمدخل باب اللجنة،و التأكد من تنفيذ التباعد الاجتماعي المباشر، وتنظيم دخول الطلاب من الساعة الثامنة وحتى التاسعة صباحا بعد المسح الحراري للطلاب أثناء دخول اللجنة.





وفي نهاية الاجتماع أختتم وكيل الوزارة تعليماته لرؤساء اللجان بضرورة التكاتف والتعاون من أجل راحة الطلاب وحمايتهم بإتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة والمحافظة عليها وتمني التوفيق للجميع، كما تقدم، بالشكر لجميع الحضور من رؤساء اللجان، وأكد لهم أن امتحانات الثانوية العامة، أمن قومي، مع حتمية الالتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط.





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