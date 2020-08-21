بعد سبعة شهور من التوقف ... أمال بعودة إنتاج النفط الليبي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
رويترز
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رحبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الجمعة بمقترحات من طرفي النزاع في البلاد لرفع حصار استمر سبعة أشهر على منشآت النفط ووضع الإيرادات في حساب مصرفي خاص حتى يتم التوصل إلى اتفاق سياسي.

وقالت المؤسسة الحكومية المعنية بإنتاج النفط في بيان إنها ترحب ”ببيان السيد المستشار رئيس مجلس النواب والسيد رئيس المجلس الرئاسي الذي يدعم مقترح المؤسسة الوطنية للنفط باستئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيرادات البيع في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي حتى يتم التوصل الى ترتيبات سياسية شاملة وفق مخرجات مؤتمر برلين“.

وأضافت ”تجدد المؤسسة دعوتها لإخلاء جميع المنشآت النفطية من كافة أشكال التواجد العسكري لضمان أمن وسلامة عامليها لتتمكن من رفع حالة القوة القاهرة والمباشرة في عمليات تصدير النفط“.

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