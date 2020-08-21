محافظ أسيوط يوضح شروط اختيار المرأة المعيلة لاستلام المشروعات (فيديو)

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن اختيار المرأة المعيلة التي تتسلم مشروعها، يتم من خلال لجان من وزارة التضامن والجمعيات وبعض البنوك وكذلك المحليات.





وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم توزيع الأفران بعض الأشخاص لعمل المعجنات وبيعها، كمشروع متناهي الصغر.





وتابع: أن المشروعات متناهية الصغر تتم للأرامل والمرأة المعيلة "والناس اللي ظروفهم صعبة"، وتعتمد على إرادة الأشخاص لتنمية المشروع لكي يدر عليه دخلا يستطيع من خلاله الإنفاق على أبناءه وتربيتهم.











