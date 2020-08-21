محافظ أسيوط يوضح شروط اختيار المرأة المعيلة لاستلام المشروعات (فيديو)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:40 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
الفجر
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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن اختيار المرأة المعيلة التي تتسلم مشروعها، يتم من خلال لجان من وزارة التضامن والجمعيات وبعض البنوك وكذلك المحليات.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم توزيع الأفران بعض الأشخاص لعمل المعجنات وبيعها، كمشروع متناهي الصغر.

وتابع: أن المشروعات متناهية الصغر تتم للأرامل والمرأة المعيلة "والناس اللي ظروفهم صعبة"، وتعتمد على إرادة الأشخاص لتنمية المشروع لكي يدر عليه دخلا يستطيع من خلاله الإنفاق على أبناءه وتربيتهم.




وفي سياق منفصل شن موسى هجومه الحاد على دويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية، لافتا أن تميم بن حمد آل ثاني وأسرته يواجهون اتهامات أمام القضاء الأمريكي في 33 دعوى قضائية وقناة الجزيرة وحدها متهمة في 40 قضية ومرتزقتها الذين يطلقون على انفسهم إعلاميين متهمون في 15 قضية.

وكشف فضائح جديدة لنظام قطر وقام بعرض وثائق ومستندات مسربة تدل على أن الأسرة الحاكمة تواجه قضايا متنوعة في المحاكم الأمريكية منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.

وتابع موسى، أن قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني بتشمل تهم بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء مافيا جماعة الإخوان الإرهابية والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات".

وأضاف، أن الاتهامات تضم تشويه السمعة وانتهاك الحقوق المدنية وخرق العقود والتمييز في العمل والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي.

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مشروعات محافظ أسيوط شروط المرأة البنوك

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