محافظ أسيوط: تكلفة المرحلة الأولى من "حياة كريمة" 729 مليون جنيه (فيديو)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:37 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
الفجر
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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لديها أهداف متعددة منها الاجتماعي والصحي وأهداف أخرى اقتصادية.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في أسيوط والتي استهدفت 60 قرية، بلغت تكلفتها 729 مليون جنيه.

وتابع اللواء عصام سعد، أن المشروعات متناهية الصغر تحصل عليها الأرامل والمرأة المعيلة "والناس اللي ظروفهم صعبة"، وتعتمد على إرادة الأشخاص لتنمية المشروع لكي يدر عليه دخلا يستطيع من خلاله الإنفاق على أبناءه وتربيتهم.




وفي سياق اخر منفصل شن موسى هجومه الحاد على دويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية، لافتا أن تميم بن حمد آل ثاني وأسرته يواجهون اتهامات أمام القضاء الأمريكي في 33 دعوى قضائية وقناة الجزيرة وحدها متهمة في 40 قضية ومرتزقتها الذين يطلقون على انفسهم إعلاميين متهمون في 15 قضية.

وكشف فضائح جديدة لنظام قطر وقام بعرض وثائق ومستندات مسربة تدل على أن الأسرة الحاكمة تواجه قضايا متنوعة في المحاكم الأمريكية منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.

وتابع موسى، أن قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني بتشمل تهم بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء مافيا جماعة الإخوان الإرهابية والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات".

وأضاف، أن الاتهامات تضم تشويه السمعة وانتهاك الحقوق المدنية وخرق العقود والتمييز في العمل والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي.

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مبادرة حياة كريمة المرحله الاولى أسيوط

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