محافظ أسيوط: تكلفة المرحلة الأولى من "حياة كريمة" 729 مليون جنيه (فيديو)

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لديها أهداف متعددة منها الاجتماعي والصحي وأهداف أخرى اقتصادية.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في أسيوط والتي استهدفت 60 قرية، بلغت تكلفتها 729 مليون جنيه.



