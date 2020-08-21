بني سويف تنهي استعداداتها لإجراء الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:34 م
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف اليوم الجمعة عن إستعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإمتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بمشاركة 3 الأف و130 طالبًا وطالبة داخل 7 لجان بمراكز المحافظة.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم بالمحافظة، الاستعدادات النهائية للإمتحانات التى ستبدأ غدا يوم السبت 22 أغسطس وتستمر حتى يوم الأربعاء ٣ سبتمبر المقبل.

وأشار البيان، إلى أنه سيؤدي الطلاب والطالبات إمتحان اللغة العربية غدا السبت، وإمتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الأحد 23 أغسطس، وهو أيضا موعد استلام كراسات الامتحان للمواد التي لا تضاف للمجموع للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد.

فيما سيؤدي الطلاب يوم الاثنين 24 أغسطس الإمتحان في مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" شعبة الرياضيات، مادتي الفيزياء والتاريخ يومي الأربعاء 26 أغسطس، واللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس 27 أغسطس، مادتي الكيمياء والجغرافيا يوم 29 أغسطس، مادة الديناميكا يوم 30 أغسطس، ومواد الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" يوم 31 أغسطس، على أن تختتم الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر بامتحانات الأحياء، الفلسفة والمنطق، الاستاتيك.

وأكدت وكيلة الوزارة أنه تم الاستعداد لاجراء الامتحانات امتدادا للاستعدادات السابقة لامتحانات الدور الأول، مشيرة الى تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، موضحة أنه فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على الطالب أثناء دخول اللجنة أو أثناء عقد الامتحان تطبق القواعد المتبعة والمعمول طبقا لقرارات الوزارة.

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بني سويف امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة

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