مفاجأة.. بيراميدز يستهدف أكثر من لاعب في الأهلي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث الإعلامى كريم رمزى، عن نية مسؤولي بيراميدز في التعاقد مع أكثر من لاعب في النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بعد حسم صفقة رمضان صبحي وشريف اكرامي وأحمد فتحي.

بيراميدز يهدد بقاء قوام الأهلي الأساسي

وقال الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "Be on time" على قناة "أون تايم سبورت"، إن بيراميدز يفاوض بعض لاعبى الأهلى بالرغم من أن عقودهم مع الفريق سارية.

وأوضح رمزي أن محمد شريف لاعب الأهلى المعار لصفوف إنبى، وقع على عقود مبدئية لنادى بيراميدز، وترك الأمر بين إدارة الناديين لإنهاء كل التفاصيل.

الجدير بالذكر أن  بيراميدز قد خطف أكثر من صفقة من بين صفوف الأهلى أبرزها أحمد فتحى وشريف إكرامى ورمضان صبحى، ومن قبل عبد الله السعيد.

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