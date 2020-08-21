محمد موسى مهنئا السيسي بالعام الهجري: استعدنا روح الألفة خلف قيادتكم (فيديو)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
الفجر
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هنأ الإعلامي محمد موسى، جموع الشعب المصري والأمتين العربية الإسلامية بحلول رأس السنة الهجرية ١٤4٢هــ ذكري الهجرة النبوية الشريفة.

وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، كل عام والأمة الإسلامية من المحيط إلي الخليج بكل الخير وأخص بالتهنئة الشعب المصري العظيم والرئيس عبدالفتاح السيسي وتهنئة منا لكل مؤسستنا الدينية بداية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهوررية والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتابع، نتمني أن يمن الله علي أمتنا الإسلامية بروح التوحد علي قلب رجل واحد لمواجهة كل ما يحيط بنا من أخطار ومؤمرات، وفي مثل هذا اليوم توحد المسلمون الأوائل وكان الجميع علي قلب رجل واحد، خلف نبي الرحمة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وهاجروا معه من مكه المكرمة إلي المدينة المنورة ليبدأ العصر الذهبي للإسلام وإنتشاره في بكل بقاع الأرض.

وأضاف، محتاجين نقتدي بنبي الرحمة ونستعيد روح الألفة ولم الشمل هذه خلف قيادتنا السياسية لمواجهة الأخطار التي تواجه مجتمعاتنا العربية من كل جانب.

وفي سياق منفصل شن موسى هجومه الحاد على دويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية، لافتا أن تميم بن حمد آل ثاني وأسرته يواجهون اتهامات أمام القضاء الأمريكي في 33 دعوى قضائية وقناة الجزيرة وحدها متهمة في 40 قضية ومرتزقتها الذين يطلقون على انفسهم إعلاميين متهمون في 15 قضية.

وكشف فضائح جديدة لنظام قطر وقام بعرض وثائق ومستندات مسربة تدل على أن الأسرة الحاكمة تواجه قضايا متنوعة في المحاكم الأمريكية منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.

وتابع موسى، أن قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني بتشمل تهم بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء مافيا جماعة الإخوان الإرهابية والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات".

وأضاف، أن الاتهامات تضم تشويه السمعة وانتهاك الحقوق المدنية وخرق العقود والتمييز في العمل والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي.

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محمد موسى السيسي

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