ثنائي برشلونة خارج البلوجرانا في الميركاتو الصيفي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية عالمية أنه من المتوقع أن يكون هناك العديد من التغييرات في قائمة برشلونة الإسباني في الموسم المقبل وذلك في ظل رغبة النادي الكتالوني في إعادة هيكلة الفريق تحت قيادة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا الجديد.

وأكدت التقارير العالمية أن رونالد كومان يرغب في رحيل ثناني برشلونة الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي صامويل أومتيتي لأنهما سيكونان خارج حساباته في الموسم المقبل.

وأفادت التقارير الصحفية بأن برشلونة طلب من الأوروجواياني لويس سواريز نجم هجوم الفريق البحث عن نادي جديد في الصيف الحالي لأنه سيكون خارج حسابات كومان في الموسم المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الشكوك تحوم حول إستمرار نجم وقائد برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث أكدت العديد من التقارير الصحفية أن كومان اجتمع بميسي وأبلغه البرغوث الأرجنتيني بأنه لا يرى نفسه في مشروع برشلونة الجديد.

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