في تسجيل نادر .. عزت أبو عوف يتحدث عن الأسلحة التي يحتفظ بها في سيارته

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:58 م
عزت ابو عوف
عزت ابو عوف
الفجر الفني
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تحل اليوم الجمعة ٢١ أغسطس ذكري ميلاد الفنان الكبير عزت أبو عوف، ولذلك ننشر مقطع لتسجيل صوتي نادر له في أحدى أحاديثه مع الصحفي والاعلامي الراحل يوسف خليفة عام ١٩٩٣.

وتحدث أبو عوف في هذا التسجيل عن الباروكة التي كان دائما يرتديها وعن سبب عدم الاستغناء عنها وأنها يقبل أن يقدم دور كامل بدونها.
وأيضا تكلم عن حمله دائما لسلاحه الشخصي في سيارته طول الوقت وعن نوع الاسحلة الشخصي للدفاع عن النفس التي كان يحملها وعن سبب حملها بسيارته دائما.

الجدير بالذكر أن الفنان الكبير عزت أبو عوف رحل عن عالمنا في 1 يوليو 2019، بعد صراع مع المرض.

وللنجم الراحل عدد من الأعمال المهمة منها "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "زيزينيا"، "حلم الجنوبي"، "ضبط وإحضار"، "طيور الظلام"، "بخيت وعديلة"، وغيرها من الاعمال الهامة.


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