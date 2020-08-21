فيلم "حنين" سبب ترشح داليا البحيري لفيلم "السفارة في العمارة" ولم ينفذ بعد

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حلت الفنانة داليا البحيري، ضيفة على برنامج أسرار النجوم، تقدمه الإعلامية إنجي على، على إذاعة نجوم إف إم، من الساحل الشمالي، لتتطرق البحيري وتتحدث عن طبيعة تعاملها من الزعيم عادل إمام وكيف تم ترشيحها لدورها أمام الفنان عادل أمام في فيلم السفارة في العمارة.





تحدثت داليا في البداية عن الفيلم الذي لم ينفذ بعد، وكان سبب اختيارها لدورها في فيلم "السفارة في العمارة"، والنصيب الذي جمع بينها وبين النجم الكبير، وهو فيلم "حنين"، حيث قالت" يمكن دا النصيب لمقابلتي لأستاذ عادل مع أ. عمرو عرفة في المكتب".



وتابعت داليا حديثها عن كيفية ترشيحها للفيلم قائلة:" أثناء مقابلتي معه أول مرة، لم أكن مرشحة للدور، كنت متواجدة مع أ. عمرو عرفة، لتحضير لفيلم آخر وهو "حنين"، حيث لم يتم تنفيذه حتى الوقت الحالي، وكان من المفترض أن يضم شريف منير، أحمد السقا، غادة عادل و أنا، وتأليف عزة شلبي، وكان النصيب وسبب مقابلتي لأستاذ عادل".







وأردفت قائلة فيما معناه دائما وقت تواجدي مع الفنان عادل أمام، كنت أجلس في مكان خلفه لكي أنظر له من بعيد "بحب اشوفه وابقى قريبه منه واسمعه، بس هو ميشوفنيش، مبقاش في مرمي البصر"، وتابعت قائلة:" بعدها كلمني أ.عمرو للدور وكان الساعة ٢ صباحً ثم تواصل معي عادل إمام وكان أسعد يوم في حياتي"، ولما قريت الأسكريبت عجبني جدا الصراحة".





والجدير بالذكر أن "البحيري" شاركت مع زعيم الكوميديا عادل إمام في السباق الرمضاني ٢٠٢٠، بمسلسل "فلانتينو"، بالتعاون مع عدد من نجوم الفن منهم دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، طارق الإبياري و هدي المفتي، تأليف أيمن بهجت، إخراج رامي إمام.