مدحت تيخا برفقة يحيي الفخراني في أحدث ظهور له (صورة)

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يحرص النجم مدحت تيخا على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.



ونشر "مدحت " منذ قليل صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع "الفيسبوك" ، وظهر بالصورة برفقة الفنان الكبير يحيي الفخراني ، وعلق علي الصورة قائلاً : الأستاذ.



يشار أن تيخا ينتظر حاليًا عرضه فيلمهالجديد "زنزانة 7" ، والذي يشارك في بطولته مجموعة من ألمع النجوم منهم "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.



يذكر أن مدحت تيخا شارك مؤخرًا في مسلسل "بت القبايل"، وتدور أحداث مسلسل "بنت القبائل" ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودرامي ويظهر ذلك من خلال الأجواء العامة والعادات والجذور التى يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن وغيرها .



مسلسل "بنت القبائل" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم إلا وهم الفنانة حنان مطاوع ،عمرو عبد الجليل، محمد رياض، محمود عبد المغنى، مدحت تيخا ، هاجر الشرنوبي، منه فضالى، أشرف عبد الغفور ، يوسف إسماعيل وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار شاذلى فرح وإخراج حسنى صالح.