مدحت تيخا برفقة يحيي الفخراني في أحدث ظهور له (صورة)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:52 م
يحيى الفخراني
يحيى الفخراني
فايقة محمد عادل
Advertisements
يحرص النجم مدحت تيخا على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر "مدحت " منذ قليل صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع "الفيسبوك" ، وظهر بالصورة برفقة الفنان الكبير يحيي الفخراني ، وعلق علي الصورة قائلاً : الأستاذ.

يشار أن تيخا ينتظر حاليًا عرضه فيلمهالجديد "زنزانة 7" ، والذي يشارك في بطولته مجموعة من ألمع النجوم منهم "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

يذكر أن مدحت تيخا شارك مؤخرًا في مسلسل "بت القبايل"، وتدور أحداث مسلسل "بنت القبائل" ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودرامي ويظهر ذلك من خلال الأجواء العامة والعادات والجذور التى يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن وغيرها .

مسلسل "بنت القبائل" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم إلا وهم الفنانة حنان مطاوع ،عمرو عبد الجليل، محمد رياض، محمود عبد المغنى، مدحت تيخا ، هاجر الشرنوبي، منه فضالى، أشرف عبد الغفور ، يوسف إسماعيل وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار شاذلى فرح وإخراج حسنى صالح.

أخبار تهمك

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ حوالي 14 ساعة

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة مدوية.. صراع جديد بين الأهلي والزمالك على نجم الدوري المصري

منذ ساعة و 20 دقيقة

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

4 جنيهات تراجع فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يستهدف أكثر من لاعب في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"السيسي" على مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

منذ ثلث ساعة

مفاجآت بالجملة.. تعرف على تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع للقاء القمة

منذ حوالي 3 ساعات

أبرزها ضريبة مكالمات المحمول.. 12 شائعة نفتها الحكومة

منذ حوالي 6 ساعات

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 17 ساعة

نجم برشلونة يقترب من لاتسيو

منذ حوالي 5 ساعات

ثنائي برشلونة خارج البلوجرانا في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

ثنائي برشلونة خارج البلوجرانا في الميركاتو الصيفي

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

05:01 م

صفقة مدوية.. صراع جديد بين الأهلي والزمالك على نجم الدوري المصري

04:02 م

مفاجأة.. بيراميدز يستهدف أكثر من لاعب في الأهلي

04:31 م

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

01:20 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»