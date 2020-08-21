تعليمات مشددة من قبل الجهات الأمنية بضرورة الالتزام في مباراة القمة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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شهد الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك والأهلي، المقرر لها التاسعة مساء غد بالجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز تعليمات مشددة من قبل الجهات الأمنية بضرورة الالتزام بالأعداد المصرح لها بالتواجد فى استاد القاهرة.


وحدد الاجتماع الفني، حضور 60 فردًا بواقع 30 للزمالك ومثلهم للأهلي، وتسليم الكشف الخاص بالحضور قبل اللقاء بـ24ساعة.


كما تم مطالبة الحضور خلال الاجتماع الأمني بمنع المجاملات والحضور للمقربين، سواء من مسئولى الناديين أو أى فرد داخل الاستاد، والالتزام بالأعداد المصرح لها بالحضور فقط.


يأتي هذا ضمن الإجراءات الاحترازية التى أقرها البروتوكول الطبي لوزارة الشباب والرياضة عند عودة الدورى للاطمئنان على جميع الموجودين فى الملعب عقب انتشار فيروس كورونا منذ مارس الماضى، والذى توقف بسببه النشاط الرياضي لما يقرب من خمسة أشهر.

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