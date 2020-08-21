نجم مانشستر سيتي يفجر مفاجأة بشأن انضمام ميسي للفريق: الأمر ليس مستحيلا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:30 م
ميسي
ميسي
حسام مجدي
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أكد الإيفواري يايا توريه نجم نادي مانشستر سيتي وبرشلونة السابق، على صعوبة انتقال ليونيل ميسي نجم البارسا، إلى الفريق الموسم المقبل، ولكنه ليس بالأمر المستحيل.


وانشترت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة، التي تؤكد أن ليو ميسي نجم نادي برشلونة، قرر بشكل نهائي الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وقال توريه في تصريحات صحفية لشبكة "مانشستر إيفينينج نيوز" البريطانية: "رحيل ميسي عن برشلونة سيكون أمرًا مُعقدًا، ليو يحب النادي والمدينة والفلسفة هُناك".


وتابع: "ولكن إذا اضطر ليو إلى مغادرة النادي، فربما يمكنه القدوم إلى مانشستر سيتي، لما لا؟ السيتي لديه المال لشرائه ولا يوجد سوى عدد قليل من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز يمكنهم تحمل راتبه".


وأضاف: "إذا جاء ميسي إلى مانشستر سيتي، فسيكون ذلك جيدًا للغاية لهم، لأن بقية الفرق في البريميرليج، قوية جدًا أيضًا".


وواصل: "عدد قليل من المدربين سيحبون التعاون والعمل مع ميسي، لأنه لا يريد الدفاع كثيرًا، في إنجلترا، يريدون منك العمل والدفاع والهجوم وهذا ليس بالأمر السهل، ولكن إذا اضطر لمغادرة برشلونة، فربما يكون مناسبًا لـ مانشستر سيتي".


واختتم توريه حديثه قائلا: "في رأيي أعتقد أن ميسي قادر على اللعب مع مانشستر سيتي، لأن جوارديولا أفضل من يعرفه، ويمكنه مساعدته".

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