أبرزها النيلة الزرقاء.. خبيرة تجميل تقدم وصفات مغربية للعروس قبل زفافها

تحدثت خبيرة التجميل نهى المهدي، عن الوصفات الطبيعية المغربية، التي يمكن للعروس الاعتماد عليها، للحصول على بشرة مثالية وخالية من العيوب.





وفيما يلي تفاصيل الوصفات التي يمكن إجرائها في المنزل، قبل حفل زفاف العروس.





التبريمة المغربية

تساعد التبريمة المغربية على إزالة الجلد الميت، وتوحيد لون البشرة، كما تقضي على التصبغات والبثور والدهون المتراكمة.





تتضمن التبريمه المغربية 24 عشبا، على رأسهم الخزامة والعرعر وإكليل الجبل والريحان والزعتر.





يتم استخدامها من خلال وضع ملعقتين كبيرتين من "التبريمة" مع مياه دافئ وصابونة مغربية، حتى يصبح القوام متجانس، ثم يتم فرده على جسم مبلل بالماء الدافئ لمدة تتراوح من 20 لـ 25 دقيقة.





وفي الخطوة التالية يتم عمل حركات دائرية على الجسم حتى يتم تساقط الخليط، ثم فرك البشرة جيدا بالليفة المغربية الخاصة.





الطمي المغربي

يحتوي الطمي المغربي على عناصر هامة للبشرة مثل: الحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم، والفسفور، والزنك، والنحاس.





يتم وضع القليل من الماء الدافئ عليه للحصول على خليط متماسك، ثم يتم وضعه على الجسد حتى يجف، وبعدها يتم غسله جيدا بالماء.





النيلة الزرقاء

تتكون النيلة الزرقاء من عدة مكونات، أبرزها زيت الأرجان المعصور على البارد، والصابون المغربي البلدي المتخمر، وبودرة النيلة الزرقاء.





وتساعد النيلة الزرقاء على تفتيح المناطق الغامقة بالجسم مثل الكوع والإبط، من خلال تركها لمدة 10 دقائق على الجسم، ثم فرك الجسم بحركات دائرية، وغسله بالليفه المغربية جيدا باستعمال الماء الفاتر.