السعودية: 1213 إصابة جديدة بكورونا.. وشفاء 227067









أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 305186 حالة.





كما أعلنت الوزارة تعافي 1591 حالة جديدة، لترتفع حالات الشفاء في المملكة إلى 227067.





وأشارت الصحة السعودية إلى وفاة 32 حالة جديدة لترتفع الوفيات إلى 3580.





وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، أكد الأربعاء، انحسار عدد الحالات الحرجة والنشطة والوفيات الناجمة عن الفيروس الجديد. وأضاف، خلال المؤتمر الصحافي حول مستجدات الوباء، أن الوزارة سجلت تراجعاً في أعداد هذه الحالات منذ منتصف يونيو الماضي، لافتاً إلى ارتفاع حالات المتعافين من الفيروس.



