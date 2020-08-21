المخرج عثمان أبو لبن يكشف لـ "الفجر الفني" كواليس اختيار أبطال فيلم "توأم روحي"

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:54 م
توأم روحي
توأم روحي
مصطفى فكيه_يارا أحمد_تصوير :مصطفي الديب
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أعرب المخرج عثمان أبو لبن عن سعادته بعرض فيلمه الجديد "توأم روحي" بطولة الفنان حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، ومن تأليف أماني التونسي، وانتاج أحمد السبكي.

وكشف عثمان أبو لبن عن كواليس اختيار أبطال العمل في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأن ترشيح حسن الرداد جاء من جانب المنتج أحمد السبكي وبالفعل وافق عليه دون تفكير قائلًا:" أنا بحب حسن الرداد وهو فنان كبير وفي علاقة صداقه قوية بيننا وشايف انه اكتر ممثل هيقدم الدور دا كويس جدا لانه يمتلك طاقة فنية كبيرة جدا".

وتابع "أبو لبن" كلامه بأن ترشيح أمينة خليل وعائشه وتوظيفهم في كل شخصية قرار مناسب، قائلاُ:" فكرة الفيلم جميلة ولطيفه وبمجرد ما قرأوا السناريو وافقوا على الشخصيات".


في سياق متصل، يذكر أن فيلم "توأم روحي" من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد رجاء الجداوى، بيومي فؤاد، ومن تأليف امني التونسي، ومن اخراج عثمان أبو لبن.

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عثمان ابو لبن عائشة بن احمد حسن الرداد امينة خليل امانى التونسي السبكي

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