موقف نجمي الزمالك من المشاركة أمام الأهلي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:22 م
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي
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كشف نادي الزمالك عن موقف حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من خوض مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي، يوم السبت المقبل الموافق 22 من شهر أغسطس.


وتأكد جاهزية حازم إمام لخوض لقاء الأهلي، حسب ما أوضح الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك عبر بيان رسمي، بعدما غاب عن مباراتي مصر المقاصة وإف سي مصر السابقتين، بسبب عدم الجاهزية.


في سياق آخر، أصبح من المحتمل غياب لاعب خط الوسط محمد حسن عن لقاء الأهلي، وذلك بعدما تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية في لقاء مصر المقاصة غاب على إثره عن مباراة إف سي مصر.


وأكد طبيب الزمالك أن حسن لازال يخضع لتدريبات علاجية وتأهيلية أملاً في لحاقه بمباراة القمة.

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