كومان يطالب برشلونة بضم فينالدوم

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:17 م
فينالدوم
فينالدوم
عبد القادر عرابي
Advertisements
قالت تقارير صحفية هولندية، أن المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، طالب إدارة الفريق بحسم التعاقد مع الدولي جورجينيو فينالدوم، نجم خط وسط ليفربول.


وبحسب صحيفة "AD" الهولندية، فإن كومان يرى أن فينالدوم يمكنه تقديم الإضافة في خط وسط برشلونة، خلال الموسم الجديد.


ويستعد برشلونة للإطاحة بالعديد من النجوم خلال سوق الانتقالات، أبرزهم ثلاثي الوسط إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال وسيرجيو بوسكيتس.


وينتهي عقد صاحب الـ29 عاماً مع ليفربول بنهاية الموسم القادم، ولم يتم حسم أمر تجدبد عقده بعد.


وتوكذ الصحيفة الهولندية، أن كومان طالب اللاعب لإصرار على عدم تجديد عقده، مع وعده بضمه لصفوف برشلونة.


وسيجبر فينالدوم مسؤولي ليفربول على بيع اللاعب في الميركاتو الصيفي، إذا واصل الإصرار على عدم تجديد عقده.

أخبار تهمك

نجم برشلونة يقترب من لاتسيو

منذ حوالي 4 ساعات

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجآت بالجملة.. تعرف على تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع للقاء القمة

منذ ساعة و نصف

تعرف على اللاعبين الغائبين عن الزمالك في قمة الدوري أمام الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ حوالي 13 ساعة

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي في قمة الدوري أمام الزمالك

منذ 35 دقيقة

كومان يطالب برشلونة بضم فينالدوم

منذ 34 دقيقة

كومان يطلب التعاقد مع مهاجم ليون

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

4 جنيهات تراجع فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

فايلر يفاضل بين ثنائي وسط الأهلي للمشاركة في القمة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أبرزها ضريبة مكالمات المحمول.. 12 شائعة نفتها الحكومة

منذ حوالي 4 ساعات

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

مفاجآت بالجملة.. تعرف على تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع للقاء القمة

02:17 م

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

09:46 ص

نجم برشلونة يقترب من لاتسيو

12:17 م

كومان يطلب التعاقد مع مهاجم ليون

02:12 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»