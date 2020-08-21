تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي في قمة الدوري أمام الزمالك

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:16 م
الاهلي
الاهلي
علاء خليف
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يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية ضد غريمه التقليدي الزمالك مساء السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.


ويتطلع النادي الأهلي لتحقيق انتصار جديد يقربه من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز، حيث يعتلي صدارة الترتيب برصيد 56 نقطة، بينما يبحث الزمالك عن حصد نقاط المباراة الثلاث للحفاظ المركز الثاني والذي يحتله برصيد 39 نقطة.


يفقد الأهلي جهود عدد من اللاعبين في مباراة القمة أمام الزمالك مساء السبت، سواء بسبب الإصابة أو الإيقاف، وبعض اللاعبين انتهت عقودهم مع الفريق وخرجوا من الحسابات الفنية للجهاز الفني للأحمر.


ويأتي على رأس قائمة غيابات الأهلي في مباراة القمة، محمود كهربا والذي ينفذ عقوبة الإيقاف 10 مباريات بسبب أحداث السوبر المحلي، وحسين الشحات الذي أجري عملية "الفتاق" قبل عدة أسابيع ولا يزال في مرحلة العلاج.


ويفقد الأهلي أيضا جهود كريم نيدفيد والذي يغيب عن الملاعب منذ حوالي أكثر من 16 شهرًا بسبب إصابته بقطع في غضروف الركبة، ومحمد محمود الذي يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي.


ويغيب عن لقاء القمة من النادي الأهلي محمود متولي الذي أجري جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا ولا يزال يحتاج عدة أشهر قبل العودة للملاعب، وكذلك أحمد الشيخ بعد إصابته في مباراة أسوان الأخيرة، بالإضافة لسعد سمير والذي لم يتعافي من إصابته في وتر أكيليس والتي ابعدته عن الملاعب فترة طويلة.


وخرج من حسابات النادي الأهلي الفنية في لقاء القمة الثنائي شريف إكرامي حارس مرمي الفريق ورمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون والذي كان معارًا للأحمر بالموسم الحالي، وذلك بعد انتهاء تعاقدهما رسميًا مع الفريق الأهلاوي.

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