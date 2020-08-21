محافظ الجيزة: إزالة أقدم عقار متعدٍ على خط التنظيم بشارع فيصل

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:12 م
العقار
العقار
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ خطه شامله لتطوير وتوسعه محاورها المرورية لتفتيت الكثافات المرورية التى تعانى منها بعض المناطق بالمحافظة.

وفى ذات الإطار تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال إزالة عقار مخالف خارج على خط التنظيم بشارع الملك فيصل الرئيسي أمام الإدارة التعليمية، يبلغ مساحته 170م ويتكون من أرضى ودورين كان قد صدر بشأنة قرارات إزالة لتعديه على خط التنظيم منذ أكثر من 50 عاماً، وكان يتسبب في احداث اعاقة مرورية شديدة علي شارع فيصل الرئيسي فى الاتجاه القادم من محطه المطبعه وضياء والمتجه الى محطة الطالبية والعشرين.

أشار محافظ الجيزة إلى أن الإزالة تأتى فى إطار المجهودات التى تبذلها المحافظة لتحسين الحركة المرورية بالمحاور الموازية لشارع الهرم لتلاشي الكثافات المرورية خلال اعمال تنفيذ مشروع مترو الانفاق بالاضافه الى فرض هيبة الدولة والقانون ومنع التعديات.


ووجه المحافظ رئيس حى الطالبية ورئيس هيئة النظافة والتجميل بسرعه رفع المخلفات والرتش الناتجه عن الازاله لتوسعه المنطقه محل الازاله وضمها لشارع فيصل الرئيسي.

وشهد موقع الازاله اشاده كبيره من قبل المواطنين وقائدى المركبات المارين نظرا لما كان يسببه العقار فى احداث شلل مروري بالمنطقة خاصه فى اوقات الذروه المرورية لموقعه الحيوى بشارع فيصل الرئيسي .
ويذكر ان العقار الذى تم ازالته يعد الرابع الذى تزيله محافظة الجيزة حيث قاد محافظ الجيزة منذ شهر أعمال الإزالة لـ 3 عقارات مخالفه أخرى على مساحة 400 م2 بشارع فيصل تقاطع شارع ضياء تتكون جميعها من دور أرضى ودور أول كان قد صدر بشأنها قرارات إزالة لتعديهم على خط التنظيم وكانت تتسبب في احداث اعاقة مرورية شديدة بمحيط منطقه ضياء بشارع الملك فيصل الرئيسي.

أخبار تهمك

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على اللاعبين الغائبين عن الزمالك في قمة الدوري أمام الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت بالجملة.. تعرف على تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع للقاء القمة

منذ ساعة و نصف

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

كومان يطالب برشلونة بضم فينالدوم

منذ 33 دقيقة

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

أبرزها ضريبة مكالمات المحمول.. 12 شائعة نفتها الحكومة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة يقترب من لاتسيو

منذ حوالي 4 ساعات

4 جنيهات تراجع فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي في قمة الدوري أمام الزمالك

منذ 34 دقيقة

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

فايلر يفاضل بين ثنائي وسط الأهلي للمشاركة في القمة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ حوالي 13 ساعة

كومان يطلب التعاقد مع مهاجم ليون

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

مفاجآت بالجملة.. تعرف على تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع للقاء القمة

02:17 م

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

09:46 ص

نجم برشلونة يقترب من لاتسيو

12:17 م

كومان يطلب التعاقد مع مهاجم ليون

02:12 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»