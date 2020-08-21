بتكلفة 13 مليون جنيه.. تفاصيل إنشاء مدرسة الحسين بن علي الرسمية للغات بميت سلسيل

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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بدأت أعمال إنشاء مدرسة الحسين بن علي الرسمية للغات بميت سلسيل، في محافظة الدقهلية، في إطار حرص الدولة على خفض الكثافة بالفصول الدراسية.

وتفقد المهندس أحمد عبد السلام رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، موقع إنشاء المدرسة والتي تقع شرق مدرسة ميت سلسيل الثانوية الصناعية. 

وتابع رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل سير العمل بموقع المدرسة وتأكد من عدم وجود أي معوقات تعطل حسن سير العمل بالموقع.

وأكد رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، على تقديم كافة الدعم لأي مشروع الهدف منه خدمة أبناء مركز ومدينة ميت سلسيل وضواحيها، وفقا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بشأن متابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها وتذليل أي معوقات تعطل سير العمل.

وكشف رئيس مدينة ميت سلسيل، عن أن المدرسة مقامة على ٢٣ قيراطًا، من متبرع، ويتم إنشاؤها بتكلفة تصل لأكثر من ١٣ مليون جنيه، لخدمة أبناء مركز ومدينة ميت سلسيل.

وعلى صعيد اخر أحالت حملة التفتيش والرقابة علي المنشآت والمصالح الحكومية في محافظة الدقهلية، 445 موظف بالوحدات المحلية والمستشفيات والوحدات الصحية تغيبهم عن العمل، ووجود 26 معدة معطلة بالوحدات المحلية.

كما كشفت الحملة عن وجود 7 حالات من واضعى اليد على أملاك الدولة لم يقوموا بتقنين أوضاعهم، ولم يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ووجود متأخرات فى إيرادات رسوم الدولة بالوحدات المحلية بشرق وغرب المنصورة.

يشار أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كلف هيثم الشيخ نائبه، واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالإشراف على حملة مكبرة للمرور والتفتيش على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوحدات الصحية، وكذا بعض المنشآت الطبية الخاصة والمنشات الصيدلية والغذائية بالتنسيق مع جهاز هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح نائب المحافظ أن المحافظ قرر إحالة كافة المخالفات للنيابة للتحقيق جاء حرصًا حقوق الدولة والمواطنين، كما كلف المحافظ،وكلاء الوزارات مديري المديريات الخدمية والوحدات المحلية بشرق وغرب المنصورة بسرعة إتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية حيال جميع المخالفات وتلافى كافة الملاحظات الوارده بتقارير لجان التفتيش والمتابعه ولجان المديريات

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